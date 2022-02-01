  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

01/02/2022

分隔兩地何時可同慶新年？「六蔬好運盆菜」：期待來年重聚！

#飲食 #素食 #自己煮 #六蔬好運盆菜 #盆菜 #食譜 #農曆新年 #賀年菜 #分隔兩地 #重聚 #虎年 #健康 #健康飲食 #迎虎年
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　農曆年的時候，東南亞有「撈起」，把七彩繽紛的魚生，連同生菜絲、小黃瓜絲和紅蘿蔔絲等食材，跟醬汁拌在一起來吃。「撈」是拌、攪拌的意思，放在賀年食物之中，有「風生水起」 及 「愈撈愈旺」 等吉祥之意。在香港有「盆菜」，顧名思義，就是用木盆或銻盆盛載一些食材（可能是芋頭、大白菜、冬粉、西蘭花、蘿蔔、枝竹、豬皮、冬菇、雞塊等），喻意盆滿缽滿，家肥屋潤。

 

　　不管吃的是「撈起」，還是「盆菜」，不單是新春喜慶意頭菜，也因為分量大，一個人是吃不掉的，那必須來跟親朋好友聚在一起，吃的迎春菜。平常生活忙碌的我們，跟好友和家人的聚會真的很少，加上這兩三年內疫情的爆發，不要說是公務上的，就是跟家人的，也得取消。

 

　　「待疫情好一點的時候，我們再聚吧。」面對快要到來的春節，由於疫情的不穩定，導致大家根本不知道重聚，碰面的是何年？！「已經兩年沒有回去了！」高昂的機票、篩檢的不便、隔離的費時、和疫情的漫涎，讓原本兩小時回家的路，變得異常的遙遠。

 

　　「不要說分隔兩地，即便大家在香港，也不知道能不能見面啦！？」 朋友忍不住吐苦水道。只好，看著手機上的視像通話，相互問候恭喜一番，期待著明年可以面對面同度喜慶的日子，然後，一年過去，再過一年，新的一年又來…… 三年了，重聚的心願未了。

 

下頁即睇「六蔬好運盆菜」做法

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#飲食 #素食 #自己煮 #六蔬好運盆菜 #盆菜 #食譜 #農曆新年 #賀年菜 #分隔兩地 #重聚 #虎年 #健康 #健康飲食 #迎虎年

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk