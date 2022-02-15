15/02/2022
香港人重情人節買花！台灣人重元宵搶買湯圓！DIY層層疊「熱情果塔」送情人！
李美怡 Cathy Lee
李美怡 Cathy Lee
喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。
走肉廚房
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元宵節在農曆年十五，這裏的「宵」，有第一個月圓之夜的意思，也象徵著一「元」復始，大地回春之意。傳統上，元宵代表了，春節已經來到最後的一天，之所以成為華人社會重要的節日，有一說法始於秦漢時代，農民為了祈求豐收的日子，會在這一天，於田野間手持火把驅趕蟲獸。另有一說跟祭佛有關，由於漢明帝篤信佛法，命令在正月十五這一天，宮內「燃燈表佛」，後來傳入民間，來到東漢末年，正式的成為了節日。
唐宋時期，元宵不再只是點燈禮佛的日子，燈火節變了奏，民間流行起賞花燈和猜燈謎等活動，正因如此，據說古代的女生就是利用這個節日，出外走走，趁機認識異性，「眾裏尋他千百度，驀然回首，那人卻在燈火闌珊處。」（宋代詞人辛棄疾的《青玉案》）……就這樣，元宵正式開啟中國情人節的這一道門。（說真的，不太能想得通，既然古代社會封閉守舊，女生，尤其是名門千金小姐，不能隨便出門的，即便能踏出家門，也不可能遇見男生，跟陌生男子交往吧？！那些詩詞，會不會只是作者的聯想和創作的一部分呢？！）
在香港，西方情人節相對地重視，這一天，辦公室的接待處，放滿了玫瑰花海，新聞報道也來訪問那些去花墟和花店買花的男士們，就連菜市場那細小的賣花攤販，也有絡繹不絕買玫瑰花的客人。而台灣呢，反而是元宵節來得熱鬧，一般民眾，忙著搶買元宵（據說「元宵」是有餡料的，跟只是糯米糰的「湯圓」不一樣，但對於香港人來說，「湯丸」、「湯圓」和「元宵」是一樣的，都是那包裏著花生、芝蔴餡料的糯米糰），朋友和同事間互傳元宵祝賀的短訊，各縣市亦紛紛舉辦富有特色的元宵節活動（新北市平溪的「天燈」、台南市的「鹽水蜂炮」和澎湖縣的「乞龜」等）。
今年元宵，難得在這裏跟大家碰面，就此祝願大家有情人終成眷屬～
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