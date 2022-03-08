婦女節快樂！以「三絲炒杏鮑菇」慰勞為生活而努力搶購的妳妳妳！

這一陣子，有去過菜市場或超市的，都會看見那些給掃光空蕩蕩的貨架。因為疫情，大家瘋狂地搶購食物和物資，「巧婦難為無米之炊」，真的難為了媽媽。「你知道這麼兩顆番茄要多少錢嗎？」「要16塊！」「那麼，這一份豆角呢？」「十幾塊一斤嘍。」媽媽一邊揣上美味的豆角煎雞蛋，從小吃到大的家常菜，一邊慨歎疫情下物價漲翻天的無奈。

「那鍋湯，我沒有放肉塊，你可以喝的喔。」「為甚麼？」「現在疫情爆發下，連新鮮的豬肉都缺。不要說價格上漲很多，要我擠在人群中去搶，想起來也害怕（被感染）啦。」以前不管怎樣說，媽媽總覺得沒加肉塊的湯不好喝，沒想到一場疫情，卻成功地改變了媽媽的既有觀念，「這青紅蘿蔔玉米湯，沒加肉塊，多加點玉米和栗子，原來這麼甜，這麼好喝的。」媽媽邊喝，邊自誇一番。

專欄刊登之日，正是國際婦女節。或許，妳是那些站在貨架前，拿起那剩下來零星的蔬果，不知道要如何烹煮的媽媽們；站在蔬菜攤檔前，跟別的媽媽爭相搶購那剩下來青菜的媽媽們；附近超市的東西都賣光了，要跑去老遠的店家，扛著大包小包日用品的媽媽們。不管妳在哪，真的好想跟妳們說「這陣子辛苦了，婦女節快樂喔～」

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