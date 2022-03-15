  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

15/03/2022

愛情路上追追逐逐，卻忽略一直默默陪伴自己的身體！善待自己：海茸筍三寶粥

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #走肉 #自己煮 #愛 #身體 #健康 #失戀 #海茸筍三寶粥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「我一定要買點甚麼送給她的。」朋友A來訊請求給他一點意見。「嗨，人家還沒有答應你呢，你就這麼緊張喲？！看來，你真的很喜歡她呢。」忍不住揶揄朋友一下下。2月14日，是情人節，亦是大家努力爭取在這一天，表現愛意的一天。


　　「他拒絕了我了。」朋友B哭著哭著的說。人家說「女追男隔層紗」，但我的朋友還是失戀了（嗯，我可以說是「失戀」嗎？）朋友算不上是絕世的美人，外形是討好的，最重要個性溫柔，很會照顧人，滿不錯的，偏偏她喜歡的男生，苦追了一陣子，最終……沒有找上她。


　　「我送了這麼名牌的包包，她喜歡的，我都努力的送她了，為甚麼，她要跟我分手？！」朋友C邊喝著悶酒，邊跟我吐苦水說。說真的，我沒有看過朋友，如此的一心一意對待一個女孩子的，可是，最後，她愛的她，還是選擇離開她了。


　　這個晚上，洗完澡以後，看看鏡子裡的自己，「最近好像胖了一點點，腰間多了一點贅肉，是嗎？是壓力太大，水腫起來嗎？」「對不住，這些年都沒有愛過你。」是的，在外愛得轟轟烈烈，曾經追求過別人好，被別人追求的也好，我們何曾注意到，有一個永遠默默的伴陪著自己的它呢？我們認真的愛過它嗎？是的，我說的是，陪伴我們人生人世的身體喔。想一想，真正要愛護的，應該是自己的身體吧，你說對不對？


下頁睇「海茸筍三寶粥」點做

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #走肉 #自己煮 #愛 #身體 #健康 #失戀 #海茸筍三寶粥

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk