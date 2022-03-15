15/03/2022
愛情路上追追逐逐，卻忽略一直默默陪伴自己的身體！善待自己：海茸筍三寶粥
李美怡 Cathy Lee
李美怡 Cathy Lee
喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。
走肉廚房
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「我一定要買點甚麼送給她的。」朋友A來訊請求給他一點意見。「嗨，人家還沒有答應你呢，你就這麼緊張喲？！看來，你真的很喜歡她呢。」忍不住揶揄朋友一下下。2月14日，是情人節，亦是大家努力爭取在這一天，表現愛意的一天。
「他拒絕了我了。」朋友B哭著哭著的說。人家說「女追男隔層紗」，但我的朋友還是失戀了（嗯，我可以說是「失戀」嗎？）朋友算不上是絕世的美人，外形是討好的，最重要個性溫柔，很會照顧人，滿不錯的，偏偏她喜歡的男生，苦追了一陣子，最終……沒有找上她。
「我送了這麼名牌的包包，她喜歡的，我都努力的送她了，為甚麼，她要跟我分手？！」朋友C邊喝著悶酒，邊跟我吐苦水說。說真的，我沒有看過朋友，如此的一心一意對待一個女孩子的，可是，最後，她愛的她，還是選擇離開她了。
這個晚上，洗完澡以後，看看鏡子裡的自己，「最近好像胖了一點點，腰間多了一點贅肉，是嗎？是壓力太大，水腫起來嗎？」「對不住，這些年都沒有愛過你。」是的，在外愛得轟轟烈烈，曾經追求過別人好，被別人追求的也好，我們何曾注意到，有一個永遠默默的伴陪著自己的它呢？我們認真的愛過它嗎？是的，我說的是，陪伴我們人生人世的身體喔。想一想，真正要愛護的，應該是自己的身體吧，你說對不對？
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