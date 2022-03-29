  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

29/03/2022

忽冷忽熱又潮濕，如何令緊繃心情舒爽？喝個濃厚洋葱湯吧！

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #走肉 #自己煮 #三月 #天氣忽冷忽熱 #潮濕 #木棉花 #洋葱湯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　下公車的時候，遠遠地看見了正在盛放的木棉花。跟天氣一樣，色呈橘紅色的木棉花，滿帶和暖感。媽媽曾經說過：「木棉樹花開，正是天氣回暖之時。」這周陽光正好，氣溫才20多度，空氣的濕度並不高，就趁這個好天色，在附近的地方，散步走了一圈，來放鬆一下，那疫下緊繃了的心情。

 

　　「今天晚上氣溫將會下降。」氣象預報如此的說著。早上醒來，窗外下著大雨。「哈啾～」來不及穿上外套，身體面對變冷的氣溫，馬上為我帶來了警報。大樓那掛在牆上的鏡子，連同走廊的牆壁，布滿了水珠。原來清爽和溫的氣溫，一下子變得潮濕和清冷。

 

　　這就是三月，農曆年過去了，正是春回大地的三月。「這種天氣真的惱人，我的大衣應不應該拿去洗呀？！」大衣拿不拿去洗，厚的棉被收不收起來，家要不要一台除濕機，別說那已經教人心累的疫情，這種兩周間三變的天氣，忽冷忽熱的氣候，也教人無所適從。

 

　　儘管這幾天一直在下雨，那橘紅色的木棉花，在那灰濛濛的天空下，顯得異常炫目耀眼。今天，下公車時候，不理是否是要撐著雨傘，不理風是否有點大，是冷還是濕，一心往木棉花樹處走，「不管天氣好壞，不管疫情還要持續多久，該感受的就儘管感受吧。」

 

下頁即睇素食譜「濃厚洋葱湯」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#識食 #素食 #飲食 #煮食 #食譜 #走肉 #自己煮 #三月 #天氣忽冷忽熱 #潮濕 #木棉花 #洋葱湯

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk