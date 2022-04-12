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12/04/2022

每一口都是一個文明！墨西哥酥炸雲吞皮+自製莎莎醬，脆味十足！

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #墨西哥夾餅 #莎莎醬 #文明 #歷史 #健康飲食
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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　沒有去過墨西哥的朋友，都會知道這個醬料吧？！莎莎醬（西班牙語：salsa），是香港最常吃得到的墨西哥醬料。很多酒吧是西餐廳，早已經把它放入自己的菜單之中。傳統上，這種醬料會以石臼和杵，將番茄和辣椒磨成醬，是一道滿有風味的特色醬料。配以墨西哥夾餅（taco），連同肉餡和蔬菜等一起捲起來吃，滋味無窮。

 

　　隨著經濟的發展，不少國外的人士到來工作，也吸引了商家們的興趣，引進了各國的美食，使香港變成了國際美食天堂，所以，大家根本不用去過墨西哥，不一定要去希臘，不需要到過西班牙，也能吃得到他們國家的夾餅、釀西紅柿或辣椒（Gemista／Yemista），和馬鈴薯蛋餅。不用真的出國，也能吃得到國外的美食。

 

　　餐廳提供的菜單上，如果沒有特別說門，試問大家可曾細想，哪些菜是哪國的美食嗎？就這樣，就是這個便利，慢慢地，我們不太知道食物的發源地，也模糊掉其來源地賦予的特色和風味。吃了很多年的taco，那張小麥粉或玉米粉做成的餅皮，才知道來自墨西哥的；那用來拌以烤乾酪辣味玉米片（nachos）的醬料，就是莎莎醬。

 

　　每個地方有其文化和氣候，不同的文化、氣候，以致土壤，成就了風味各異的美食。歷史上受瑪雅文明（Maya civilization）、阿茲提克文明（Aztecs），後來西班牙的影響，加上是世界上多種辣椒的原產地，墨西哥融合出自己獨具風格的美味料理。

 

　　我們的每一口，是一個文明，好幾個世紀的歷史。料理，如一本動態的歷史書，不只富滋味，也滿是回到過去，嘗新知舊的趣味。

 

下頁即睇素食譜「墨西哥酥炸雲吞皮」

 

 

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