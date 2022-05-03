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03/05/2022

黃色總給人溫和、好相處的感覺！黃色食譜：菠蘿粟米香炒雞髀菇

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「幹嘛停下來，我們快要遲到了，衝過去吧。」未料到走到由綠燈轉黃變紅的交通燈面前，坐在副駕士位置的朋友這麼的喊著。紅燈，可能因為它的顏色刺激強烈，大家感受到它那警示的意味，而驚覺要把車子停下來。但是，來到黃燈時，很多朋友卻以為是可以前進的意思。

 

　　紅、黃、綠，這三組顏色組合而成的交通燈信號，在道路使用上，各有其目的。紅燈亮起時，車輛禁止通行，必須要停下來；綠燈，表示可以開動車子往前走；而黃燈呢，安排在紅燈顯示以前，實有其警示的意義，提醒紅燈將要到來，預備好把車子停下來。絕對不是說，看到黃燈，還可以衝過去的啦。

 

　　記得上美術堂的時候，老師說過，顏料中以紅、黃、藍為三原色。黃配紅，出現橙色；黃配藍，變成了綠色……看來平淡不起眼的黃色，很好欺負的黃色（不是嗎？隨便沾一點別的顏料，都可以將它原來的色彩蓋過了、污染了），在色彩和繪畫中，有著重要的位置。

 

　　印象派大師梵谷（Vincent van Gogh）的作品中，由向日葵、睡房、星夜，到麥田，常看見黃色的蹤影。有說是跟他對太陽的崇拜、跟父親矛盾的關係，以至焦慮有關的。不只是梵谷，我小時候亦很迷戀使用黃色來畫畫的（據說，這些小孩人緣較佳且有依賴的個性。至於我像不像，就不知道了，哈哈）。

 

　　黃色雖然平淡，交通燈、梵谷的油畫，就連日常生活，卻滿常看得見它的。家裏可愛的塑膠小鴨、沙發上的抱枕、煮食的鍋子、穿的裙子、襪子等，是黃色的。吃的食物中，檸檬塔、雞蛋，以至，香蕉、鳳梨、玉米、和韭黃等，都是黃色的。

 

　　雖然茶餐廳裏的粟米班塊、星洲炒米、和咖喱飯，是黃色的，但做菜上，我們比較很少會以黃色蔬菜為主菜，大多以它作為配菜，點綴一下菜式的色調而已。於是，我們很愛用三色的甜椒，在菜餚之中加入一點鳳梨和玉米粒……黃色，總是給人溫和、好相處的感覺。

 

下頁即睇素食譜「菠蘿粟米香炒雞髀菇」點整？

 

 

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