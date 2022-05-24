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24/05/2022

世上最多人喜愛的顏色？生活中總有一點藍！藍色甜品：免焗純素藍莓蛋糕

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　晴朗的天空，是明亮的蔚藍色；海洋在光的折射下，呈一片湛藍色；鍋子底下燃燒著的火，產生高溫的火焰藍色；從被窩中爬起來的星期一早上，感覺實在是blue的。這在三原色中波長最短的，且狠狠地包圍著我們日常生活的顏色，就叫做「藍色」。

 

　　畢加索的《年老的吉他演奏者》（The Old Guitarist，1903-4年）、莫內的《滑鐵盧橋》（Waterloo Bridge, Sunlight Effect，1903年）、馬諦斯的《對話》（The Conversation, 1908-12年)，和梵谷的《星夜》（The Starry Night, 1889年）等，喜歡在畫作中用藍的畫家多的是。

 

　　不只是天空、海洋、爐火、星期一和藝術作品，日常生活中，藍色的出現次數亦不少，看看大家每天必爬的社交平台、收看節目的電視機、冷藏食物的冰箱，以及提供民生用品的超市等等，不就是以藍色作為他們的品牌logo的顏色的嗎？

 

　　或許它一直默默站在七色彩虹的尾巴，那份不喜歡引起注意、不愛譁眾取寵的態度，給人一份莫明的真誠、信任、靜謐的感覺。亦有說，那份紓緩力量，使它成為世上最多人喜愛的顏色，難怪眾大品牌都愛挑選它來代表自身的公關形象。

 

　　可是，將藍色引入食物之中，不一定每個人都能接受的。看看那塊藍起司（blue cheese），藍藍灰灰斑紋的起司，固是刻意讓青黴菌從內部繁殖而來的，但是，不是每個人都愛吃的。正因為那灰灰藍藍的顏色，我們每每以為那食物已經變質了，而不想吃它們。

 

　　那倒不是說，所有食物呈藍色的，必然令人嘔心，以為是變質不可食用的。超市中最常看見的藍莓？進口洋芋片中的藍色馬鈴薯？還有，泰式飲料中常看見的蝶豆花茶？不就是好端端的嗎？只要是天然的，好好加以利用，藍色也能入菜。利用其美色，暫且為忙碌的吃貨們，帶來一份平靜的視覺和滋美的口福體驗。

 

下頁即睇純素藍莓蛋糕點整

 

 

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