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07/06/2022

色彩素食│留白不白活，為生活留白！今期食譜：昆布山藥豆腐丸

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #素食譜 #走肉 #無肉 #白色 #豆腐 #留白 #不白活 #空白
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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　半夜醒來，一道白光透過窗廉，出奇地照亮了狹小的房間。那是在黑烏烏夜空中，皎潔明月的威力。平常說的月亮，其實是月球，不會發光的它，因反射太陽的光，才被看得見的。陽光普照的下午，在牆上映出一列彩光。光線，不是它不存在，只是必須在折射之下，造成色散的效果，變化成看得見的色彩。

 

　　爸媽勸導我，人生不要白活；老師提醒我，考試不交白卷。然後，為了成全父母的忠告，努力的成為一個人，做人應該做的事；為了遵從老師的吩咐，選擇題試卷再不懂也A、B、C、D，E亂勾一個。然後，一天一天的過去，20年過去，50年過去，回首，不知道成了怎麼樣的人，過著怎麼樣的生活，交過了多少份令老師啼笑皆非的答題紙……

 

　　倒是地上的白雪，耳朵上戴著的珍珠，晶瑩潔白；每天必用的牙膏和鹽巴，淨白如雪；菜市場裏的蘑菇和豆腐，細嫩乳白；夢幻樂園裏的公主，純潔無瑕……有些白色，這包含光譜中所有顏色光的顏色，明亮度之高，不需要靠外來物的幫忙，本來就顯而易見。

 

　　放在面前空白的行事表、和白色的單行紙，總有忍不住填好寫滿的衝動。古代水墨畫、當代藝術作品、和現今某些推崇天然的品牌，倒愛置入一大片空白，白色。「留白」，是畫家和設計師，刻意的不把畫紙、繪圖畫好畫滿，留著大比例的白色空間，利用空間的遊移，將視野推到無限，擴展出更豐富的想像，讓作品、產品帶來一份清靜簡潔感。

 

　　有些白，依物成就，床前明月光，動人吧？有些白，吸收所有色光，率性展現，平凡嗎？有種生活，留白不填滿，想像中感舒暢，想要嗎？

 

下頁即睇素食譜「昆布山藥豆腐丸」

 

 

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