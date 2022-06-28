  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
走肉廚房
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

28/06/2022

努力跳高高的B！今期食譜：南瓜扁豆咖喱醬拌蘆荀芝麻菜，滿滿的維他命B！

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #無肉 #走肉 #健康飲食 #b #維他命B #咖喱
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　你的媽媽會這樣的嗎？自念書以來就知道（明不明白，認同不認同是另一回事，哈），媽媽會因為我成績拿到B而不開心。而每一年公開考試公布的時候，記者們都愛走訪各大名校，採訪那些手上成績單滿是A的學生。（儘管現在制度改成5**，不還是逃不出這套捧高分的邏輯嗎？！）有人會替手上A比較少但有很多個B的學生而高興嗎？

 

　　1970年代因功夫電影紅遍影圈，至今仍影響著很多中外人士的截拳道，Bruce Lee 絕對不是陌生的名字。每天回去辦公室，第一時間打開的電腦，裏面用的軟體，不就是Bill Gates的傑作了嗎？看過荷里活電影的，可曾因為《末路狂花》（Thelma & Louise ）而迷上了一代性感男神Brad Pitt呢？就連營養界中，能幫助新陳代謝、製造血液、保護神經、提升免疫力，和消除疲勞等，維他命B絕無欺場。

 

　　有些人可能因為手上拿到B而失魂落魄，又有些人因為B獲益良多而開心不已。雖然事實上，不管再多努力，在字母的排行定序上，B就是B，不可能是A，永遠落在A的後面，但是呢，大家可別忘記，愈是走在前面，愈是驚濤駭浪，要與領頭羊A比一線之長短，不斷地緊隨著A，需要的是，好幾分的努力，和無懼的勇氣。

 

　　嗨，還有喔，排在它後面的，還有C，D，E，F，G……等24個字母，B, 一點也不落後矣。

 

下頁食睇素食譜「南瓜扁豆咖喱醬拌蘆荀芝麻菜」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多走肉廚房文章

你可能感興趣

#識食 #素食 #飲食 #食譜 #自己煮 #無肉 #走肉 #健康飲食 #b #維他命B #咖喱

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk