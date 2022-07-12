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12/07/2022

吃多D曬多D吸收多D維他命D！今期食譜：豉香炒豆角天貝角

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　「妳太瘦啦，吃多啲啦。」媽媽邊嚕囌，邊夾著盤中美味的炆冬菇。「啲」是廣東話，很常用的方言，有一點點的意思。也許發音是一樣，也許筆劃太多的關係，跟朋友談天時，最常寫的不是「啲」，而是「D」。於是，甚麼「玩得開心D」、「吃多D」和「 運動多D」，一大堆「D」字出現在彼此的聊天室中。

 

　　不只是廣東話很多「D」，大自然亦能提供有很多D。想骨頭強壯，避免骨質疏鬆、肌少症、關節炎找上門，不用特別吃甚麼東西，只需要跑到外面曬個太陽，每天20分鐘，就好了。維生素D又稱「陽光維他命」，本身對鈣質於體內平衡和代謝中具有重要作用，而這麼重要的營養素，簡單的透過皮膚照射陽光就能吸收得到的。

 

　　D在字母的順序中排行第四，作為殿軍人馬，常常被叫「梗頸四」（廣東話，倔強四的意思）。大概是D排在第四名，這個第四名，頒奬台沒有它的位置，獎牌沒有它的份，而被認為等同於落敗，於是，成績拿到它的人，都不會太開心。不是嗎？試問有誰家的媽媽，會想自己的小孩常常拿到D，或是會因為殿軍而開心的？

 

　　蔬食的朋友，能吃得到天然的維生素D的選擇不多。蔬菜中，香菇、杏鮑菇、金針菇、和本菇等，不管是哪一款的菇類食物，都是維生素D的天然來源。另外一個選擇，就是黃豆，每100克黃豆中，除了含有鐵質和磷以外，還有维生素D。不過，既然上天安排了這麼廉價簡便的來源，能夠吸收的天然的維生素D，現在正是夏天，那就不要老撐著傘喔，好好珍惜大自然給我們的這份寶物，趁這個夏天，好好「享受多D」，「吸收多D」吧。

 

 下頁睇豉香炒豆角天貝角食譜！

 

 

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