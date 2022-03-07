過分擔心確診引發偏頭痛？10種偏頭痛證型你屬邊類？食川芎白芷燉魚頭有幫助（附食譜）

近日，由於新冠病毒Omicron疫情肆虐，令很多朋友情緒受到困擾，人也變得敏感起來，動不動就誤以為不幸中招，Mabel便是其中一人。

Mabel透過網上視像診斷服務求診，滿面淚痕告知可能不幸患上新冠病毒肺炎。透過診斷後得知，其實Mabel只是太過憂慮令抵抗力差而感染到風寒，加上近期天氣時晴時雨，所以人也變得虛弱而出現了偏頭痛。

Mabel舒一口氣，並道：「原來只是偏頭痛發作，嚇得我半死，其實何解會出現偏頭痛？」

我答：「不少人經常受到偏頭痛的困擾，中醫認為偏頭痛多見是感受風、寒、濕、熱等外邪，上犯頭部，導致體內的清陽之氣受到阻力，從而導致氣血不暢，引起不通則痛而形成的偏頭痛。

另外，精神經常處於緊張憂鬱的狀態，會導致肝氣鬱結，肝失疏泄，從而引起偏頭痛。

再者，惱怒太過，氣鬱會化成火，導致肝陰被耗，從而影響清陽之氣，也同樣會導致偏頭痛的出現。」

（《82 年生的金智英》劇照）

Mabel續問：「可以怎樣治療呢？」

我答：「中醫治療偏頭痛首先要診斷其分型，綜合來說，大概有以下10種類型。

1. 風寒夾瘀證。

風與寒最易兼夾，風寒乘虛入侵，傷及陽絡，寒主收引，其性凝滯，導致血脈瘀阻。因其疼痛多位於頭兩側部位，為少陽經脈所過，故為少陽頭痛。其病情纏綿，經久不愈。久病入絡，加之清空之府，位居於上，易受風寒侵襲。

2. 風熱證。

口乾欲飲，舌質偏紅、苔薄黃，脈弦或弦數或浮數等為典型的風熱證表現。風熱之邪易上行侵襲清竅耳目，故出現頭痛，呈脹痛、跳痛或刺痛，畏光等表現。

3. 氣滯血瘀證。

賊風乘虛而入，以致氣滯血瘀，氣血不能上行榮於腦，腦失所養而發為本病。頭痛如針刺，舌質暗或有瘀斑，脈弦細或弦澀為典型的氣滯血瘀表現。

4. 痰瘀阻竅證。

這類患者素有痰積，又與瘀血相結而阻於腦絡引發偏頭痛。苔白或稍膩，脈弦或澀或弦滑為痰積之象，舌質淡暗或紫暗或有瘀斑為瘀血之象。

5. 瘀血阻絡證。

單純由瘀血之邪阻於腦絡而引起的偏頭痛，頭痛以刺痛為主，同時伴有舌質暗或有瘀斑、瘀點，脈弦細或弦澀等瘀血表現。

6. 肝氣鬱結證。

由於精神刺激而致肝氣鬱結，氣機失調，氣血逆亂，上擾清竅所致偏頭痛。發病前多有情緒波動，頭痛多伴有眩暈；舌質偏紅、苔薄，脈弦或弦細則為肝氣鬱結的表現。

7. 肝陽上亢證。

由於肝陰素虛，不能制約肝陽而致肝陽亢逆於上，擾於清竅，發為偏頭痛。此證多由情志因素引發，同時伴有失眠健忘、心煩易怒、情緒急躁是肝陽上亢的典型表現。

8. 肝風痰瘀證。

由肝風上擾、風痰相兼、痰瘀互阻引起。因此頭痛性質為波動性痛、脹痛、空痛或刺痛。伴噁心嘔吐，視物不清，畏光眼脹，失眠心煩是肝陽上亢的典型表現。

9. 肝經風熱證。

多因精神抑鬱或性情急躁，致使肝失條達，氣機不暢，久則鬱而化火，循經上擾清竅，發為偏頭痛。症見面紅目赤，口乾口苦，煩躁易怒、心悸，失眠、多夢、健忘，舌質偏紅，脈弦或弦澀是肝鬱化火的典型表現。

10. 氣血兩虛證。

氣血虧虛導致清竅失養，屬不榮則痛。氣虛無力行血而致血脈瘀阻瘀腦絡，而致血瘀頭痛。其中每因勞累而發作頻繁，氣短、少氣、懶言，苔薄白，脈弦細為典型的氣血虧虛的表現。

偏頭痛的患者可以針灸治療

1. 風池穴：

這個穴位位於人體的後頸部，後頭骨下，在兩條大筋外緣陷窩中，具體位置大概和耳垂齊平。風池穴是很重要的一個穴位，大多數人偏頭痛都是因為風邪所導致的，而針灸風池穴可以有效的改善偏頭痛的情況，不僅如此，還有緩解眼部疲勞、頸部酸痛、失眠、眩暈等症狀，具有很好的療效。

2. 太衝穴：

太衝穴屬於肝經，針灸這個穴位可以治療肝經風熱病，而且還可以緩解頭暈、耳鳴、眩暈等症狀。此外，患者還可以在每天晚上睡覺之前按壓這個穴位五分鐘，可以有助緩解偏頭痛。

3. 風府穴：

風府穴是人體後髮際正中直上一寸的距離，針灸該穴位可以有效的治療頸痛、頭痛等症狀，而且還可以治療咽喉腫痛、癡呆、失音的情況。」

Mabel 續問：「平時有甚麼可以自行處理的？」

我答：「可嘗試以下湯療。

1. 川芎白芷燉魚頭（一人分量）

材料：大魚頭一個、川芎五錢、白芷三錢、枸杞八錢、生薑三片、海鹽適量。

做法：首先把魚頭和其餘的食材分別洗乾淨，川芎、白芷、枸杞用紗布袋裝好，把魚頭放進鍋裏面，用文火加油煎至微黃之後把所有的藥材一起放進去，加入適量清水同煮，水沸後轉慢火續煲大約30分鐘，就可以加入適量海鹽調味飲湯了。

服法：佐餐熱服，飲湯吃渣，連服兩天，以觀其效。

禁忌：感冒、咽喉不適者，服用請先諮詢合資格的註冊中醫。

2. 枸杞淮山蒸豬腦（一人分量）

材料：淮山一兩、枸杞五錢、豬腦一具、黃酒一茶匙、海鹽適量。

做法：首先把豬腦除筋膜和血管處理乾淨，然後放進燉盅裏面，加入淮山、枸杞、黃酒，加水燉大約3個小時，然後用海鹽調味就可以吃了。

服法：佐餐熱服，飲湯吃渣，連服兩天，以觀其效。

禁忌：感冒、咽喉不適者，膽固醇高於正常水平者，服用請先諮詢合資格的註冊中醫。