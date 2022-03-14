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14/03/2022

頭暈、健忘、憂鬱？可能是Omicron後遺症「腦霧」！臨床研究：針灸治療有效快捷！

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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　新冠變種病毒Omicron繼續全球肆虐，本港發病數字也持續處於五位數的高位。雖則如此，由不幸發病到康復的人數也不少，所以近期網上視像診斷就多了很多染疫後出現不同後遺症的病友，當中，出現最多和最影響日常生活的，就是「腦霧」。

 

　　腦霧症狀包括：頭暈、頭痛、頭痺、迷糊、頭腦空洞感、注意力不足、感到迷茫、思考比平時緩慢、思想模糊、健忘、精神疲勞、頭腦不清、思緒變慢，就像是人在迷霧當中。統計中發現，約有 1/4的人患Omicron 後會發生「腦霧」（Brain Fog）。

 

　　患病就醫病，醫好就沒病，沒甚麼可怕，最怕是無得醫和後遺症。而腦霧，就是煩人的後遺症，它彷彿濃霧一樣圍著中招患者團團轉，但就並沒有帶來一絲浪漫，且有驚無喜。

 

　　而新冠肺炎造成腦霧的原因：

 

　　1. 腎虛：新冠肺炎屬全身系統性疾病，最直接侵犯到肺臟，肺與大腸相表，即肺與大腸，就好比哥哥與弟弟的關係，哥哥受害，弟弟也劫數難逃。腎臟管轄泌尿系統和生殖器官，所以大腸出事，必反饋傷腎，造成腎虛。

 

　　腎主骨，骨主髓，髓為腦海。意指腎的問題直接影響到腦，故腎虛亦同樣令到腦髓虛弱空洞，故此便令新冠康復者出現腦霧。

 

　　2. 肺虛：肺朝百脈，意指肺臟是人體經脈的領頭羊，肺部也是氧氣交換的重要基地。肺虛，不單令體內經絡錯亂與氣血空虛，還導致血液內含氧濃度下降。當血液無法供應大腦足夠氧氣，腦部就無法正常的運作，腦細胞因缺乏氣血的滋養，不單造成腦霧，還令臟腑功能失調。

 

　　3. 經絡氣血受損：新冠肺炎造成「細胞激素」釋放，當細胞激素濃度太高會造成全身性發炎，炎症令經絡錯亂，氣血喑耗，大腦缺氧，心跳加速，繼而形成腦霧。

 

　　臨床上，也不是只有感染新冠病毒Omicron才會造成腦霧，如果體內毒素過盛，未能及時排除，也會出現腦霧現象。多見發生在『代謝性疾病』。如：

 

1. 洗腎、腎病、肝硬化的患者身上。

2. 藥物影響，如：鎮靜劑、情緒藥、安眠藥、抗組織胺等。

3. 結構疾病，如：頸椎病、頭面骨結構移位、頭部外傷 、腦震盪等。

4. 情緒病：憂鬱症、焦慮症、長期壓力和過勞等。

 

（《風中有朵雨做的雲》劇照）

 

5. 瘀症、痰症患者：如素體氣滯血瘀、肥胖症、心肺功能障礙和偏頭痛的患者也會有長期腦霧現象。

 

　　從新冠康復患者中，不難發現很多個案，康復後出現神經相關的後遺症，像是：頭痛、頭暈、頭痺、精神不集中、疲累、憂鬱等腦霧現象，且持續困擾患者長達數個月，所以新冠肺炎絕對不是小感冒而已，同時還可能有其他神經症狀。在急性期可引發意識改變或者譫妄；慢性長期也可有腦霧神經精神的後遺症和腦部組織萎縮。

 

　　在中樞神經系統方面可見：頭暈、頭痛、頭痺、焦慮、疲倦、精神不集中等。周圍神經係可見：手腳麻、肢體無力、活動不利等，這些都是經絡和神經系統受損的表現。

 

　　雖然感染 Omicron 輕症居多，但後續可能造成腦部、經絡、神經相關後遺症也不少，最好的方式就是不要得到它，做好個人的防護措施，若真的不幸得到了，也要積極治療後遺。無論任何原因出現的腦霧，也可用針灸治療。臨床研究顯示，針灸是有效且最快捷的方法將氣血直達腦海，從而提升腦部氣血循環與功能，不單解除腦霧的困擾，還能醒腦開竅，助長腦髓，抗老不衰，防止腦內組織萎縮。

 

　　針刺：風府、風池和百會等穴，以補手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。 老幼皆宜。

 

 

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