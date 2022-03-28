確診數字回落咪鬆懈！中醫：免疫力要不強不弱啱啱好！日常針灸這個穴位可保平安

持續抗疫三年，確診數字由每日五位下降到四位數，雖則話市面防疫措施將會進一步放寬，但縱觀環境，個人認為第五波仍未退卻，第六波急於殺到。所以，繼續堅持做的，仍然是提升身體健康水平。

其實，自古以來，時疫就存在，至今數千年，也未曾消失，面對這個反覆爆發的病毒，惟有加強免疫力提升才是個人的自處之道。

中醫預防和治療講求結合整體觀念，用邏輯推論顯現的主、客觀症狀，才處方用藥預防和治療疾病進展（不是只靠把脈診斷）。

多年從事中西醫結合腫瘤科的臨床觀點來看，現代醫學抗癌藥物是由中藥做為開發，證實有提升並調節免疫活性的能力，然而，中藥同時也能做成免疫抑制劑，且更重要的是，中藥有機會克服生產困難、價格昂貴及使用不便等缺點，減少病人醫療負擔。

而且，現代醫學流行的免疫抑制劑存有部分缺點，就是半衰期太長，使免疫反應過度活化，結果導致免疫系統自己攻擊自己，阻礙癌症治療效果，從而影響病人的康復質量。

其實，無論是古代或現代，防病、治病目標都是提供人們最好的生活品質。中藥不貴，不需注射，半衰期也短，血腦屏障很快就過。既然如此，我們絕對有能力提升自身免疫抗體，從而對抗反覆爆發的疫情。

一. 中醫學對免疫力的觀點。

中醫學「免疫」一詞，最早見於《免疫類方》，意思是「免除疫病的危害」。 「疫」是古人對傳染性疾病的稱謂。早在兩千多年前，中醫經典《內經》就提出「正氣存內，邪不可干」，和「邪之所湊，其氣必虛」等觀點，認為疾病是人體正氣與病邪互相抗爭的過程，同樣的現象，只是使用了不同的語言來表達。比如說：病邪是人體內外環境多種致病因子的總稱。而正氣則是人體正常的免疫機能與抗病機能的總括。當邪氣盛（致病因子活躍），宿主容易受到病原的侵犯而生病；當正氣虛（免疫機能缺陷），人體就可能出現異常的自體免疫性疾病（如風濕性關節炎），或表現出對病原侵襲缺乏有效的防禦力和抵抗力現象（如容易感冒）。致病因子和人體免疫系統相互間的消長，決定疾病是否發生以及疾病的預後。

（《鬼怪》劇照）

二. 免疫學與中醫學的防病觀。

在治病上兩者都把預防放在首位，從根本上阻止疾病的發生。現今，全球免疫學預防（如接種疫苗）也排在首位，其次才是免疫學診斷和免疫學治療。中醫學強調「上工治未病」，特別重視正氣在發病中的主導地位，也就是現代醫學普遍認同的「預防勝於治療」的概念。 希望培養正氣使達到「正氣存內，邪不可干」的境界，並提出「扶正祛邪」的治病總則。

三. 如何了解自己的免疫力是強是弱？

若以下症狀常出現，有可能是免疫力較差：

● 口腔、口角容易破、尿道發炎或身體炎症不易治癒，容易倦怠、疲勞、體力變差、食慾差。

● 不明原因的腰痠背痛、晨間僵硬、掉髮或肌肉無力。

四. 免疫力到底是愈強愈好，還是愈弱愈好？

事實上免疫力應該要「剛好」才是最恰當的，因為免疫力太弱的人，容易經常感冒或是容易受細菌、病毒感染，免疫力過強的人，也會導致自體免疫疾病，如類風濕關節炎、紅斑性狼瘡、僵直性脊椎炎、硬皮症等。過敏疾病則是另一類免疫過度敏感的反應，如過敏性鼻炎、氣喘、濕疹、蕁麻疹、腸胃道過敏等。

五. 如何以中醫方法和中藥正確調理免疫力。

中醫防病、抗病，不外乎「扶正」與「袪邪」兩大原則。免疫機能不足者，在治療上以扶正為主；致病因子旺盛者，則以袪邪為先。扶正是以強化個體的免疫功能以增強其抵抗力為目的，袪邪則有排除破壞免疫平衡一切外在因素作用。此外必須注意時機，並以體質特性選擇適合的免疫調理藥，以促使病理性免疫反應向生理性免疫反應轉化，是治療免疫性疾病的原則。以流感病毒感染為例，如果想要以中藥調理免疫力，可能因體質與免疫能力，以及時機不同而有不同的考量。對於已發生流感病毒感染的民眾，若體內病毒已誘發過度強烈的病理性免疫反應，可適度給予解毒類中藥，以抑制病毒的滋生及抑制體內過度的免疫反應對身體造成的傷害。對於尚未感染，而且確屬正氣虛的民眾，若因畏懼抵抗力虛弱，易招感染，可以考慮服用扶正中藥來適度增強免疫力。以上調整免疫的中藥處方，必須經由專業中醫師開立，以免過猶不及。

現在面對的挑戰是病毒變異大逃脫，病毒人傳人會進展再突變甚至社區感染。

所以，我們必須提升身體第二道免疫防線，我稱為特異性免疫功能，也就是我們體內的T細胞和B細胞這些免疫細胞。T細胞是殺手細胞，會自動搜尋被病毒入侵的細胞，做更快速、更精準的攻擊。之後，B細胞針對不同的病毒產生不同抗體，B細胞具有免疫記憶的功能而產生極佳的抗病毒抗體，我們有了抗體才有可能有效地抵抗新冠狀病毒。

感染後往重症發展的患者，就是身體無法產生有效的特異性免疫。最主要原因可能來自於病毒突變。要靠自身的免疫系統去對付突變的病毒，因此提升自身免疫是關鍵，中醫藥當中有許多能夠有效提升免疫，尤其是特異性免疫的功能，例如真菌類用藥類：靈芝、蟲草、茯苓等或生物多醣體，對特異性免疫有明確的提升效果。

從科學研究與醫學原理結合，中醫學既不神秘也很科學，雖然現今中醫已經能夠在癌症治療中扮演關鍵的角色，一般大眾卻忽略了中醫抗疫的位置。其實中醫中藥也沒在此次抗疫之戰中缺席，故此，我一直堅持製作防肺炎流感茶，服用的民眾中，無論功效與數據也令大家極為振奮，起碼到現在為止，持續服用的人群中，並無一人中招。 然而，一些在沒有用中醫中藥提升防疫免疫的民眾，若不幸中招，我們用傳統中醫中藥和針灸的方法，不單能防止輕症變成重症，還有理想的治愈和提升免疫調控效果，顯見中醫在抗疫戰爭中並不願意缺席。

提到服用中藥，可能有民眾尚未接受，然而，也可以用針灸取代。

古人已告知，若要安，三里常不干。意指若要身體平安健康，就是要針刺足三里並佐以艾灸，可以達到提升身體免疫的效果，此方法老幼咸宜，並無任何禁忌。

需要提升免疫力的民眾，可以考慮以上方案。以上文章，希望有助大家提高免疫防疫的意識。