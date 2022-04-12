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12/04/2022

眼窩深陷夾雜情緒不穩、腰痠腿軟？肝腎虧損！中醫針灸可改善？

#中醫 #健康 #穴位按摩 #針灸 #情緒不穩 #熬夜 #腎虛 #肝臟失調 #氣血虛弱 #雙目無神 #眼窩深陷
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，大家都慢慢恢復正常生活節奏，而診所，也忙得不可開交。近期較多病友們求助的問題，相信大家估也估不到，就是眼窩深陷的問題。

 

　　Ruby在預約時間到達診所，甫坐下，急不及待說：「譚博你好，我眼窩深陷，雙目無神，究竟有沒有得醫？」

 

　　我先讓她情緒沉澱下來，然後說：「要處理問題，先了解原因為何。

 

　　眼窩深陷有以下五個原因。

 

一. 先天因素，人體的個體差異。

 

　　有些人由於種族和發育特點，眼窩很深，這是正常現象。

 

二. 氣血虛弱。

 

　　如老年人和瘦弱者的深眼窩，是由於年齡的增加導致氣血虛弱，繼而使皮下脂肪組織減少，眼部脂肪組織減弱造成的。

 

三. 陰陽兩虛。

 

　　如晚期惡性腫瘤，惡病質患者，或極度營養不良患者（如：減肥過度或偏食者），脂肪組織和肌肉組織減少而造成眼窩深陷。

 

四. 肝臟失調。

 

　　由於情緒不穩，肝氣鬱結或肝火大，或長時間的脫水引起。 比如有些人喜歡熬夜，在長期熬夜過度後，會使眼窩凹陷加重。源於肝開竅於目，所有肝的狀態都會在雙眼反映出來，所以當肝臟狀態未如理想，便會出現眼窩深陷。

 

圖片來源：《校對女王》劇照

 

五. 腎虛。

 

　　肝腎同源，皆造氣血。意指肝、腎同出一源，都是製造氣血的重要臟腑。若果肝臟欠佳，腎臟都會被拖累。常見的是腎精不足，除了眼窩深陷外，還會夾雜腰痠腿軟、頭腦不清醒、白髮、脫髮、牙齒鬆脫和容易衰老、衰退等現象。 」

 

　　Ruby扁著嘴說：「我以前不是這麼樣的，肯定不是先天因素，而且現在還未夠40歲，相信也與衰退無關。我認為是由於我經常勞氣、忟憎，加上喜歡熬夜，同時一向有腰痠、肩頸疼痛的情況，相信也是一般都市人經常使用平板和手機出現的現象。」

 

　　經詳細診斷後，Ruby的問題是肝、腎虧損引起的。

 

　　Ruby問：「有甚麼方法可以盡快處理呢？」

 

　　我答：「可以用針灸處理。

 

　　針刺：晴明、太陽、肝俞、腎俞和風池等穴，先補後瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，除了有效改善眼眶深陷之外，還可疏肝補腎，讓情緒平和，讓肩頸不適、腰痠腳軟也一併改善過來，有助提升整體健康指數。

 

　　除此之外，還可自行按壓穴位。

 

　　可以自行按壓：太陽、印堂和光明等穴，每日四次，每次30壓，穴位按厭致痠脹為佳。」

 

　　Ruby說：「我才不敢自己按壓，眼眶已經凹陷到仿似骷髏骨頭一般，按壓不當，令眼眶更加深陷，那就浪費時間，賠了夫人又折兵，還是交給你針灸較為放心。」

 

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