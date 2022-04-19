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19/04/2022

天氣不穩皮膚乾燥痕癢難耐？與風、燥、濕、毒有關！止痕可以飲呢3款湯水

#中醫 #健康 #皮膚科 #針灸 #食療 #湯水 #濕度 #天氣不穩 #乾燥痕癢 #皮膚敏感 #皮膚瘙癢
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　很多人在轉季的時候由於適應不到溫度與濕度的變化而出現皮膚瘙癢，近期，天氣不穩，時而濕度高到牆壁滲水，時而只得40至50的濕度，因此，皮膚薄弱的朋友都相繼叫苦連天，Fiona 便是其中一人。

 

　　Fiona說：「譚博你好，我的皮膚不爭氣，近期異常乾燥，瘙癢得要死，所以又抓到花面貓般。請問何解皮膚敏感會那麼反覆呢？」

 

　　我答：「皮膚乾燥引致瘙癢有以下分型:

 

一、肝腎虧虛

 

　　中醫認為『肝藏血，腎主水』，氣、血、津、液是滋潤濡養人體器官組織的物質，而肝、腎又是人體調控氣血津液的主要臟腑。老年人、絕經期婦女等人群皮膚容易乾癢，可能與『肝腎虧損』不能保證充足的氣血濡養肌膚有關，就像地裏面沒水，表面就乾裂了一樣。

 

二、肺虛

 

　　近期外界環境較乾燥，加上正值換季之際，天氣回暖，室內又開冷氣，中醫認為肺主皮毛，這時候若果肺的氣機升降功能失調，皮膚榮養不足，便會出現皮膚瘙癢。

 

三、體有實邪

 

　　此外，皮膚乾燥、發癢、皸裂等問題，還與『風、燥、濕、毒』四大元素有關。

 

　　風：皮膚瘙癢大多與『風』邪密切相關，所謂『風盛則癢，無風不作癢』。若外感風邪，其『客於肌膚，發而為癢』；若陰虛血燥致虛風內動、肌膚失養，也發為癢。

 

　　燥：燥邪性乾燥，易傷津液。 燥邪多從口鼻而入而傷肺，其病常從肺衛開始，繼而出現口鼻乾燥、皮膚乾枯皺裂等症狀。

 

　　濕：濕邪有外濕與內濕之分，春、夏季氣候易生濕，若果加上平時喜歡飲食生冷或偏肥甘厚膩，易生內濕。 濕性粘滯，易留難去，久鬱於腠理而發病。

 

　　毒：皮膚是人體體表的第一道防線，現代大氣污染、電磁輻射、劣質化妝品……等環境污染皆屬中醫『毒邪』範疇，可造成肌膚疏泄功能失調，對皮膚傷害極大。」

 

　　Fiona 續問：「從你的角度來看，中醫美容可以怎樣處理？」

 

（網上圖片）

 

　　我答：「中醫美容針灸取穴治療皮膚瘙癢：

 

　　主穴取：血海、三陰交和太谷穴。血海穴是足太陰脾經穴，有引血歸經、治療血分諸病的作用。太谷乃腎經腧穴、原穴，有助滋陰補腎。三陰交乃調節肝、脾、腎的重要穴位，可以達到針到病除之效。

 

　　針刺時同時施以捻轉補法1分鐘後，留針30分鐘，並隔10分鐘加強手法一次。 留針同時，佐以手持艾條，將點燃端對血海穴處施以溫和灸20分鐘，以局部溫熱但不致燙傷為度。」

 

　　Fiona大喜，並問：「平時有甚麼可以多些食用來改善皮膚狀態？」

 

　　我答：「有皮膚瘙癢困擾的患者亦可以考慮食用藥膳：

 

1. 石斛花膠烏雞湯（一人分量）

材料：霍山石斛20粒、中號花膠2塊、烏雞1隻、瘦肉半斤、薑3片、海鹽適量。

做法：石斛浸泡至軟身，剪成小塊；烏雞洗淨後煮開，去血水後撈出。兩者放入大碗中，加入薑片、水適量，隔水燉3小時即可調味出鍋。

禁忌：脾虛濕困者不宜。

 

2. 木瓜花生雞腳湯（一人分量）

材料：木瓜1個、花生2兩、雞腳半斤、瘦肉1斤、紅棗適量、薑片適量、海鹽適量。

做法：先將雞腳去甲，用清水煮5分鐘撈起沖水，木瓜去皮囊和籽，切成幾塊，紅棗去核。上述材料放進湯煲裏共煮2小時後，調味食用。

禁忌：脾虛便溏者不宜。

 

3. 西洋參燉烏雞湯（一人分量）

材料：烏雞半隻、西洋參10克、紅棗3顆、枸杞20克、薑2片、海鹽適量。

做法：烏雞洗淨，放入鍋中煮開，撇去浮沫後將雞肉斬成大塊，放進砂鍋。再放入薑片、紅棗和枸杞，倒入適量水，煲1.5小時後加入西洋參續煲30分鐘，調味食用。

禁忌：傷風、感冒者不宜。」

 

 

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