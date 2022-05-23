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23/05/2022

夜尿冇覺好瞓兼周身痠痛？中醫：腎陽虛！針灸有療效，連眼圈眼肚都一併改善！

#中醫 #健康 #夜尿 #周身痠痛 #腰痠背痛 #雙膝痠軟 #睡眠質素差 #黑眼圈 #眼肚 #面色差 #腎虛 #腎陽虛 #針灸 #按穴位
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  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　Sasa帶著大大的眼肚和沉重的黑眼圈到來診所求診，但今次要治療的問題，並非黑眼圈，而是由於夜尿頻繁導致睡眠質素極差的困擾。

 

　　Sasa脫下口罩，面色蠟黃，嘴角下垂，扁著嘴道：「譚博你好，你看，我近期一下子像老了10年。面色差、眼圈大、眼肚膨出，而且心情煩躁，思想遲緩，每晚起碼要跑夜尿二到四次不等，我已經睡前四小時不吃不飲，但睡眠質素都是極差。

 

　　近期，不知是因春雨綿綿還是甚麼關係，腰痠背痛又雙膝痠軟，好辛苦……我究竟出了甚麼問題？好像身體所有機件都失靈。」

 

　　經詳細診斷後，我答：「是腎陽虛導致以上所有的問題發生。」

 

《三個女人一個因》

 

　　Sasa大叫：「譚博，我那麼多問題，而且辛苦到極，你竟然可以一個病徵就到位？可以解釋一下是甚麼道理嗎？」

 

　　我答：「當然可以。」

 

　　1. 腎臟管轄泌尿系統和生殖器官。

 

　　腎虛，不單只夜尿多，還會出現日間尿頻、尿滲、憋尿困難、排尿不暢和大便狀態不穩等。 除此之外，還會出現生殖系統的生理問題，如：月經失調、痛經、提早收經或不孕症等。

 

　　2. 腰為腎之外腑，意指腰住在腎的外邊，故此當腎虛，便會有反射痛去到腰部，其實這是身體提示你腎虛，向你敲起警鐘，問題是你能否及時作出援助。若果置之不理，會由腎虛變成腎虧。

 

　　3. 腎虛腎水不足，故此未有能力扣住心火，於是出現心火上炎，心腎不交。心火上衝頭顱，腦髓不停有把火燒住你，這種情況下，你想睡得好，腦筋清靜都幾難。

 

　　4. 陽虛生內寒，雨多寒濕，遇著陽虛體質，便會被寒濕困擾，出現腰痠腿軟、周身痠痛或水腫等不適。」

 

　　 Sasa問：「那麼有甚麼辦法可以盡快幫我改善夜尿和周身痠痛，好讓我有覺好瞓，不再異常煩躁和精神疲憊。」

 

　　我答：「最有效的治療方法就是用針灸。

 

　　針刺：腎俞、命門、關元和湧泉等穴，以補手法，佐以艾灸補腎、行氣、化濕、壯陽氣，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程，便可補回腎陽，同時能提升整體健康指數。

 

　　若果暫時未能接受針灸，也可考慮穴位按壓。以上穴位，每日按壓四次，每次40壓，按壓致穴位有痠脹度為佳。  」

 

　　Sasa續問：「那些面色差、黑眼圈、眼肚等都能否一一改善？」

 

　　我答：「當然可以。」

 

　　Sasa笑著說：「那我快快針灸補腎陽好了。」

 

 

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