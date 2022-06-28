  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
美女中醫
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 安老 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

28/06/2022

胃痛、心情差、大汗？中醫：食滯！針灸以外，推介DIY「甘麥檸檬楓糖飲」，香甜美味舒爽晒！

#中醫 #健康 #食滯 #食積 #胃痛 #甘麥檸檬楓糖飲 #食療 #針灸 #虛證 #實證 #大汗 #注意力難集中 #腹脹
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 譚莉英

    譚莉英

    香港中醫藥管理委員會註冊中醫師

    廣州中醫藥大學中西醫結合腫瘤科博士

    香港大學中醫學碩士

    香港大學中醫全科學士

    電台節目莉英談『深』節目主持人

    專欄作家

     

    美女中醫

    本欄每周五更新

　　疫情三年，賴小姐喜愛喝冰飲料和各種油炸食品，經常半夜兩三點睡不著時，煮宵夜或吃點零食，口中常有酸腐味。 在一年內體重驟升二十磅。 最近賴小姐自述除體型肥胖外，還經常伴隨半夜胃痛，脘悶不適，腹脹。 平素無精打採，注意力難以集中。 趁著保險到期驗身，於是跑去檢查，結果發現：脂肪肝、高血脂、高尿酸和高血壓。

 

　　賴小姐到達診症室，汗流滿面，邊擦汗邊說：「譚博你好，我以前沒有這麼大汗的，現在汗如雨下。而且近來感覺腸胃不適，時而胃痛，時而腹脹脘悶，有時甚至想作嘔，並見心情不舒暢。吃點東西後稍為緩和，但好多時不知不覺吃著吃著又吃多了，這個問題在端午節後尤其嚴重。現在吃又不舒服，不吃又不舒服，究竟我出了甚麼問題呢？」

 

《小森食光》劇照

 

　　我答：「從中醫角度看，你出現了食滯又稱為食積。當吃了過多或過度肥膩的食物，它們會因未及被消化而積聚於脾胃，影響脾胃的正常運作。由於脾胃失常，人體便會出現胃痛、作嘔、腹脹、神疲、精神難以集中、情緒不穩和容易出現大汗淋漓等徵狀。

 

　　食滯又可根據成因分成「實證」及「虛證」，實證是指因吃了過多食物而損脾胃，常見徵狀包括有：胃氣、胃脹、脘悶及便秘。 虛證則是指病人本身脾胃虛弱，只吃小量食物已出現腹脹、胃痛及肚瀉。  」

 

　　賴小姐說：「對、對、對，情況就是這樣。由於疫情關係，長期被困在家，現在疫情稍為緩和，所以便報復式四出覓食。而且，疫情期間，半夜煲劇，又習慣宵夜和零食，現在好像怎麼戒也戒不掉，彷彿食大了胃口。吃小一點，又見心情鬱悶。現在我可以怎麼辦呢？不但肥得自己都怕了自己，就連身體檢查的健康指數也出現警號，有得醫嗎？」

 

　　我答：「當然有，用針灸吧！

 

治法：（實證）消食導滯，和胃降逆

　　　（虛證）益氣健脾，和胃降逆。

 

　　針刺：中脘、足三里、關元、脾俞、豐隆、三陰交、腎俞、內關、太谿等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。」

 

　　賴小姐續問：「連我的高血壓、高血脂、脂肪肝和高尿酸等，針灸也可以一併處理嗎？」

 

　　我答：「當然可以。」

 

　　賴小姐說：「但有時吃得清淡和分量減少一點，又覺得心情鬱悶⋯⋯」

 

　　我答：「可以嘗試 ：甘麥檸檬楓糖飲（一人分量）

 

麥芽6克、檸檬2片、神曲3克。

麥芽和神曲先用水煮開20分鐘，然後加入檸檬，即可趁熱飲用。

服法：熱飲，連續兩天，以觀後效。 若果兩天後情況仍然未能改善，便要接受針灸治療。

禁忌：感冒、血糖高於正常水平、大病、久病、幼童、孕婦和老人家等，服用請前先諮詢合資格的註冊中醫。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多美女中醫文章

你可能感興趣

#中醫 #健康 #食滯 #食積 #胃痛 #甘麥檸檬楓糖飲 #食療 #針灸 #虛證 #實證 #大汗 #注意力難集中 #腹脹

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk