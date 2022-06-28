胃痛、心情差、大汗？中醫：食滯！針灸以外，推介DIY「甘麥檸檬楓糖飲」，香甜美味舒爽晒！

疫情三年，賴小姐喜愛喝冰飲料和各種油炸食品，經常半夜兩三點睡不著時，煮宵夜或吃點零食，口中常有酸腐味。 在一年內體重驟升二十磅。 最近賴小姐自述除體型肥胖外，還經常伴隨半夜胃痛，脘悶不適，腹脹。 平素無精打採，注意力難以集中。 趁著保險到期驗身，於是跑去檢查，結果發現：脂肪肝、高血脂、高尿酸和高血壓。

賴小姐到達診症室，汗流滿面，邊擦汗邊說：「譚博你好，我以前沒有這麼大汗的，現在汗如雨下。而且近來感覺腸胃不適，時而胃痛，時而腹脹脘悶，有時甚至想作嘔，並見心情不舒暢。吃點東西後稍為緩和，但好多時不知不覺吃著吃著又吃多了，這個問題在端午節後尤其嚴重。現在吃又不舒服，不吃又不舒服，究竟我出了甚麼問題呢？」

《小森食光》劇照

我答：「從中醫角度看，你出現了食滯又稱為食積。當吃了過多或過度肥膩的食物，它們會因未及被消化而積聚於脾胃，影響脾胃的正常運作。由於脾胃失常，人體便會出現胃痛、作嘔、腹脹、神疲、精神難以集中、情緒不穩和容易出現大汗淋漓等徵狀。

食滯又可根據成因分成「實證」及「虛證」，實證是指因吃了過多食物而損脾胃，常見徵狀包括有：胃氣、胃脹、脘悶及便秘。 虛證則是指病人本身脾胃虛弱，只吃小量食物已出現腹脹、胃痛及肚瀉。 」

賴小姐說：「對、對、對，情況就是這樣。由於疫情關係，長期被困在家，現在疫情稍為緩和，所以便報復式四出覓食。而且，疫情期間，半夜煲劇，又習慣宵夜和零食，現在好像怎麼戒也戒不掉，彷彿食大了胃口。吃小一點，又見心情鬱悶。現在我可以怎麼辦呢？不但肥得自己都怕了自己，就連身體檢查的健康指數也出現警號，有得醫嗎？」

我答：「當然有，用針灸吧！

治法：（實證）消食導滯，和胃降逆

（虛證）益氣健脾，和胃降逆。

針刺：中脘、足三里、關元、脾俞、豐隆、三陰交、腎俞、內關、太谿等穴，平補平瀉手法，佐以艾灸，留針20分鐘，隔日一次，七次為一療程。」

賴小姐續問：「連我的高血壓、高血脂、脂肪肝和高尿酸等，針灸也可以一併處理嗎？」

我答：「當然可以。」

賴小姐說：「但有時吃得清淡和分量減少一點，又覺得心情鬱悶⋯⋯」

我答：「可以嘗試 ：甘麥檸檬楓糖飲（一人分量）

麥芽6克、檸檬2片、神曲3克。

麥芽和神曲先用水煮開20分鐘，然後加入檸檬，即可趁熱飲用。

服法：熱飲，連續兩天，以觀後效。 若果兩天後情況仍然未能改善，便要接受針灸治療。

禁忌：感冒、血糖高於正常水平、大病、久病、幼童、孕婦和老人家等，服用請前先諮詢合資格的註冊中醫。」