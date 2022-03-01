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01/03/2022

抗疫新趨勢：中西醫雙管齊下！著名抗疫中成藥「金花清感顆粒」、「藿香正氣散」怎樣用？

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Text: 註册中醫師陳靜茹 Photo: 由作者提供

　　由國家委派馳援本港的抗疫專家團隊，上周抵港時大力建議本港使用中藥協助抗疫，隨之更送贈港人多款中成藥藥品，當中「連花清瘟膠囊」及「金花清感顆粒」已經於日前抵埗，而另一款中成藥「藿香正氣散」亦將陸續到港……利用中西醫聯手抗擊本港新冠肺炎的勢態已經形成！


　　兩年多來，中西醫聯手抗疫在內地取得空前成功，那麼港人又應如何做好中西醫結合與用好這些中成藥呢？之前已經為大家介紹過中成藥「連花清瘟膠囊」，今天續為大家介紹「金花清感顆粒」及「藿香正氣散」。


家居隔離可以用


　　作為中成藥，「金花清感顆粒」及「藿香正氣散」與「連花清瘟膠囊」一樣，主要都是用作家居備用或急就章使用，所以最適合無法立即就醫的家居隔離人士。目下，相信港人會用得着它們。


　　中成藥組方固定，無法更改，當然與中醫師診斷配藥無可比擬；但如果懂得用，一樣能發揮很好的治療效果，尤其是對於新冠肺炎的疑似患者、輕型、普通型及病情穩定無惡變人士，均可考慮使用（重症、危症應就醫）。

 


（網上圖片）


金花清感顆粒：合體質壯實患者


　　「金花清感顆粒」與「連花清瘟膠囊」一樣，同屬內地通過抗疫臨床篩選出的有效方藥——「三方三藥」之二，兩者作用亦有些相似，均以清熱解毒退燒為主要。


　　「金花清感顆粒」並非新藥，是於2009年甲型H1N1流感大流行期間所研發，主要成分為金銀花、石膏、麻黄、苦杏仁、黄芩、連翹、浙貝母、知母、牛蒡子、青蒿等等，有疏風宣肺、清熱解毒的功效，能缩短發熱的時間，亦能令淋巴细胞、白细胞復常率提高。

 


「金花清感顆粒」的主藥金銀花，有清熱解毒的作用，能殺菌消炎退熱。


　　由於方內清熱的藥較多，例如金銀花、石膏、黃芩、連翹等，故此藥比較適合身體壯實、體質偏熱人士，例如出現黃涕、黃痰、喉痛、口苦、舌苔黃的患者；而老年人、體弱人士、平日較怕冷人士、兒童要慎用，或減少用量，而蠶豆症病患則禁用。


下一頁：藿香正氣散效用與用法

 

 

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