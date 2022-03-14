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14/03/2022

春天養生 | 天氣乍暖還寒最易病！防病3件事：養肝、健脾、護肺！中醫推介3款美味養生粥

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Text: 蔡君瑤 Photo: 由作者提供

　　春分將至，晝夜平分，寒暑平衡。所謂「人間四月天」，春天本應是繁花齊放，萬物生長的美好時光；然而，春季天氣變化多端，乍暖還寒，加上雨水較多，濕氣亦重。春季主肝，不注意情志調攝，肝氣抑鬱，或肝陽上亢，更會引發心血管疾病或情緒病。春天應順應陽氣升發的自然規律，使肝氣順暢，為一年始打下健康基礎。今期請來註冊中醫師張立彤同大家分享春天防病養生方法。

 

春季致病特點

 

　　中醫角度認為，春天時分人們陽氣開泄，皮膚腠理疏鬆，容易感受風寒。一些體弱人士，特別是幼童和老人較易感受風、寒、濕等「病邪之氣」而發生感冒，若底子較差，甚至會出現併發症，累及四肢關節、心臟和呼吸系統等。此外，由寒冬轉至漸暖的春天，大家在生活等方面尚未能適應，加上春雨綿綿不斷，氣溫忽高忽低，又潮濕且黏滯，對於脾胃虛弱的人來說，若陽氣的升騰和疏放不調，容易造成濕困，而感到昏昏欲睡、疲倦乏力，出現「春困」的現象。

 

宜養肝、健脾、護肺

 

　　張醫師表示，人與天地相應，人的生命活動和世間萬物一樣，是陰陽二氣互相作用的結果。人體的陽氣有溫暖身體、促進機體生長發育、推動血液循環、抵抗有害因數侵襲等許多作用。

 

　　春天是屬陽，春為陽中之少陽，所謂養陽是指順從陽氣向上向外生長的特性，使人體的陽氣得到升發。

 

　　宜養肝：肝主臟血、主疏泄，有保證全身氣血運行順暢的功能。肝還能調節情緒、分泌排泄膽汁和促進脾胃對飲食的消化吸收。肝性條達，肝氣調暢，才能保證人體氣血和調、經脈通利，臟腑器官等活動正常協調。春季亦是肝病的好發季節，因此春季到來之時，養肝正當時。食物方面，可選擇菠菜、薺菜、枸杞菜、彩椒、韮菜、紅蘿蔔、玫瑰花、胎菊等。

 

養肝食物可選菠菜、薺菜、枸杞菜、彩椒、韮菜、紅蘿蔔、玫瑰花、胎菊等。

 

　　宜健脾：五行學說中，肝爲木，脾爲土，肝氣升發過了易化火克脾土，影響脾胃功能。同時，「濕邪困脾」，隨著春雨增多，濕氣會阻滯脾胃氣機。飲食不宜過飽，也不宜吃難消化的食品；否則，既不利於陽氣的升騰，使人昏昏欲睡，加重春困現象，又容易損傷本來處於弱勢的脾胃之氣。無病不亂服補藥，否則會增加脾胃負擔。香椿、春筍、淮山、蓮子、生薏米、扁豆、大棗、黨參等都是健脾佳品。

 

　　宜護肺：春季陽氣開泄，皮膚腠理疏鬆，易受冬之餘寒侵襲，而患感冒、氣管炎等呼吸道疾病。肺主皮毛，故應注意保護肺氣，增強機體抵抗力。食物方面，可選擇木耳、銀耳、百合、蜂蜜、沙參、玉竹、羅漢果、蟲草、白蘿蔔、梨、枇杷等。

 

下一頁：春天養生粥推介、食譜

 

 

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