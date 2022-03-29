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29/03/2022

疫情下頭皮襲來！壓力？吃太甜太肥膩？中醫：小心演變脂溢性皮炎！一湯一茶清熱去濕止癢

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Text: 蔡君瑤 Photo: 部分由作者提供

　　春日的風光，掦起滿天繁花，賞心悅目。但若微風剛好也揚起你髮絲，吹落一肩頭皮屑，這可尷尬極了！根據《中國居民頭皮健康狀況調查報告》，結果顯示20至55歲年齡段中，超過83%有不同程度的頭皮屑問題，其中56%的被訪者認為頭皮屑已經影響日常工作和生活。很多人要上班前一早起床洗頭，否則一整天雪花飄飄，又不能穿黑色的衣服，嚴重時花費幾百元的護理產品也解決不了頭皮屑這問題。註冊中醫師張立彤表示，頭皮屑著實煩人，更甚可能預示著疾病的存在——脂溢性皮炎。

 

生理因素與病理因素

 

　　張醫師指出，頭皮屑是由皮脂腺分泌物和表皮角質層的新陳代謝作用共同產生的。正常情況下，自然代謝的頭皮屑不容易被察覺，如果頭皮新陳代謝過快或細胞成熟不完全時，便會使角質堆積；而導致頭皮屑異常增多的因素，包括生理性因素和病理性兩種因素。生理性因素方面，頭皮皮脂分泌旺盛和內分泌失調都是頭皮屑產生過多的原因之一。病理性因素方面，常見病菌、真菌感染。在患病過程中，也可導致脫髮，具體情況需及早就醫診斷。

 

（iStock圖片）

 

男性患病率較女性高

 

　　現代醫學對脂溢性皮炎的病因目前還不清楚，認爲可能與感染、遺傳、免疫、內分泌、精神壓力和環境因素有關，過食糖類、脂肪食品及飲酒等，也能促進此病的發生。主要表現為頭面部等皮脂腺分佈的部位出現紅斑，表面附有油膩性鱗屑或痂皮，常伴有不同程度瘙癢，通常多從頭部開始，逐漸向下發展至其他部位。男性患病率較女性高，多見於成年人，亦可見於新生兒。西藥治療多處方類固醇、抗生素、複合維他命B等，效果並不理想，且容易反覆發作。

 

屬中醫學「白屑風」、「面遊風」範疇

 

　　張醫師表示，頭皮增多在古代稱為「白屑風」，是因白屑層飛揚而定名，脂溢性皮炎屬中醫學「白屑風」、「面遊風」、「鈕扣風」範疇，認爲本病主要是由於飲食不節，風邪外襲，濕熱內蘊或陰虛內熱，肝腎虧損所致。過食油膩、辛辣、酒類等，胃腸運化失常，致水濕內停，積濕生熱，濕熱蘊積皮膚而糜爛；外感風熱之邪，使之血熱風燥。主因身體內有「火」而引起的。「火」的性質是向上燃，身體內有火，自然往上走，到達身體的最高處頭皮，所以頭皮就易出現病灶，只要稍有外來刺激，就形成大量頭皮屑。頭皮屑多常常合併有臉部油脂分泌旺盛，在鼻翼旁、眉毛及前額出現淡紅色皮膚，上面覆蓋著油膩性鱗屑，這是常見的脂溢性皮膚炎。

 

防護貼士

 

　　患者應保持皮膚清潔，糾正錯誤洗頭方式，如過度清潔、頻繁洗頭髮、洗頭時過度用力抓撓頭皮，都可能會導致頭皮損傷；切忌用過熱水溫及肥皂清洗頭，刺激頭皮皮膚，皆會令病情加重。患者應改掉不良生活習慣、經常熬夜，忌煙、酒，刺激性食物如辣椒、濃茶、咖啡等，限制脂肪性及糖類飲食，多食蔬果，保持大便通暢。皮炎病程較長，易反覆，患者若能保持樂觀心理，耐心配合醫生治療，有利康復。

 

下一頁：兩款清熱去濕食療推介

 

 

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