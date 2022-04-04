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04/04/2022

清明前後養生重點：養陽氣、防濕困！健脾、利水、去濕應多吃甚麼？哪些「發物」要戒？吃甚麼可陰陽互補？

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Text: 蔡君瑤

　　俗語話「清明時節雨紛紛」，物至此時，皆以潔齊而清明矣！清明節有冰雪消融，草木青青，天清地明之意。清明時節要抓住哪幾個養生重點？註冊中醫師張立彤表示，春天氣候潮濕，容易感到「春困」而疲憊無力，養生要著重袪濕、健脾、養陽！

 

春「睏」不是病

 

　　張醫師指出，春困並不是病，也不是缺乏睡眠。春困是人體生理機能隨自然季節變化和氣溫高低，而發生相應調節的一種短暫生理現象，一般人可自動調節回復正常。春季時人體會產生大量褪黑素，而恰恰褪黑素可促進睡眠，所以容易嗜睡而倦怠。從中醫學角度，春天濕氣重，若陽氣不足而被濕邪侵犯，脾虛濕困，便會導致嗜睡疲倦，肢重乏力，腸胃不適等一系列症狀，稱之爲「春困」或「濕困」。春困症狀嚴重時，更可能出現頭昏頭重、呵欠頻作、難集中注意力、食欲不振、腹脹、大便不爽等症狀。其症狀雖與感冒相似，卻不是感冒，亦不是得了甚麼暗病。

 

健脾以助袪濕

 

　　張醫師指出，濕為陰邪，容易阻礙人體氣機的升降出入；而脾主運化，喜燥惡濕，若脾為濕邪所困，則運化失常，繼而出現倦怠乏力，腹滿腹漲，不思飲食等。濕邪困脾是導致春困的主因，故爲防濕困，春季飲食首重健脾祛濕。日常可利用一些具有健脾益氣、利水袪濕功效的食材或藥材作爲輔助食療，可有效減輕春困帶來的主要症狀。

 

利水袪濕類：茯苓、白朮、赤小豆、生薏米、炒扁豆、黑豆、冬瓜、馬齒莧、胡蘿蔔、馬鈴薯等；

 

茯苓、白朮、赤小豆、生薏米、炒扁豆、黑豆、冬瓜等利水袪濕，可多作春季湯療材料。

 

健脾益氣類：太子參、蓮子、黨參、北茋、五指毛桃、陳皮、淮山、小米、枸杞、益智仁、大棗等。

 

健脾可助去濕，蓮子、黨參、北茋、陳皮、淮山、枸杞、大棗等皆是健脾益氣常用中藥材。

 

養陽氣、忌「發物」、陰陽互補

 

　　清明前後，凡是耗損或阻礙陽氣的情況都應該避免。陽氣升發是脾胃運化的主要動力，因此除了多吃健去濕的食物外，也要注意避免多食「發物」。一般來說，發物主要指一些營養豐富或蛋白質高，但性質偏熱或助濕的食物，如春筍、雞、牛、羊、菇類、帶魚、蝦、螃蟹、南瓜、芒果、杏、桃、榴槤、酒等等。

 

　　飲食上，禁忌偏大熱或大寒，注意掌握食物的陰陽互補，如在食用韭菜、大蒜、木瓜等助陽類食材，配上蛋類、牛奶等滋陰食材，達到陰陽互補。清明還要多食種子谷物類，如燕麥、蕎麥、稻米、花生、黃豆等，不但營養豐富，多食可益肝補虛、去濕和胃。

 

韭菜、大蒜、木瓜等有助養陽氣食材，為脾胃運化提供動力。

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

 

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