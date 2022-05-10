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10/05/2022

豆腐的神奇功效！中醫：可治水土不服！豆腐配甚麼可提升鈣質吸收？哪類人不宜多吃？

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Text: 蔡君瑤 Photo: 部分由作者提供

　　有得去旅行未？日圓跌到六算啊！泰國、韓國、加拿大、日本等各國開始陸續放寬旅客入境，有些國家更毋須核酸證明，又係時候要返鄉下啦。香港人已近兩年半没有外遊，外遊前應該要注意預防水土不服。民間傳說指吃些當地的豆腐，可以預防水土不服，究竟有沒有根據？今期請註冊中醫師張立彤和大家分享豆腐的神奇功效。

 

如何謂之水土不服？

 

　　所謂，一方水土養一方人。很多人到達旅遊地方時，陸續出現失眠、無胃口、腹瀉、嘔吐或皮膚敏感等症狀，便可稱為水土不服。對於水土不服的原因有二，一是水質問題，二是腸道菌群失調所致。

 

豆腐可治水土不服？

 

　　張醫師表示，中醫學角度，豆腐味甘、性涼，入脾胃和大腸經，益氣寬中，生津潤燥，清熱解毒的功效。《本草綱目》記載豆腐：寬中益氣，和脾胃，消脹滿、下大腸濁氣，可用於風火牙痛、肺熱咳嗽、哮喘、便秘、水腫的食療。古人每初到一個地方，遇到水土不服之時，必先食用當地所產的豆腐。豆腐是黃豆和石膏（或鹽鹵）製成，當地所產的黃豆水土各不同，黃豆所蘊涵的內在微量元素各有差異。加上，豆腐質地柔軟，易於吸收，對腸胃沒有刺激性。因此食用當地黃豆所製的豆腐，調整體質以適應當地的水土環境，並非無道理。

 

（圖片來源：Pixel）

 

豆腐被稱植物肉

 

　　現代醫學認爲，豆腐營養豐富，含鐡、鈣、鉀、磷、鎂等人體必需元素，還有豐富優質蛋白質，故有植物肉之稱。重點是豆腐不含胆固醇，熱量低兼且有飽肚感，而且對骨質流失有很好的預防用。近年，更有研究指出，豆腐有助預防冠心病、動脈硬化、糖尿病、腦退化、更年期綜合症，甚至癌症。

 

（圖片來源：Pixel）

 

吃豆腐的宜與忌

 

 

 

 

配搭魚頭：提升鈣、蛋白質的吸收。

 

 

 

配海帶：避免碘的流失，提升鈣質的吸收率。

 

 

 

配白蘿蔔：避免進食過多所致的消化不良；更有解酒作用。

 

 

 

 

 

痛風及尿酸過高患者少食

 

 

 

脾胃虛寒者少食

 

 

 

不宜多吃經過多重加工的豆腐少食，如臭豆腐、玉子豆腐（假豆腐）

 

香港註冊中醫師張立彤，為廣州中醫藥大學學士。平素強調臨床診治時，藥療、針灸、推拿、導引與食療並舉，令患者開心接受而有效之療法。個人推崇藥王孫思邈對治未病的思維，重視前人的寶貴經驗，但尊古而不泥古。

 

 

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