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21/06/2022

廿四節氣 | 夏至來了！小心中暑！中暑分「陽暑」、「陰暑」？中醫教DIY 4款好味消暑養生飲品

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Text: 蔡君瑤 Photo: 部分由作者提供

　　夏天來了，何以消暑？6月21日正是「夏至」節氣，香港夏季又熱又濕！註冊中醫師藍永豪博士提醒大家，夏至往往暑氣逼人，暑濕之邪容易乘虛而入，外出時尤須做好防曬及防暑措施，避免中暑。

 

時刻警惕發病症狀

 

　　藍博士指出，中暑古稱「中暍」，俗稱「發痧」，是由於置身於高溫濕悶環境過久，體溫調節失效，尤以從事戶外體力勞動工人、攀山遠足者、孕婦產婦、老年人、體弱或慢性病患者多見。若不迅速治療，中暑甚至可引起虛脫、抽搐及昏迷。根據發病過程的輕重，可出現以下症狀：

 

先兆中暑：大量出汗、口渴、四肢無力、眩暈、胸悶噁心、難集中注意力等，體溫正常或略高，一般不高於37.5℃。

 

輕度中暑：面色潮紅、胸悶、皮膚烘熱等；稍嚴重者，可出現早期呼吸不暢，繼而面色蒼白、噁心嘔吐、大汗淋漓、皮膚濕冷、體溫升高到38℃以上、或血壓下降、脈搏加快。

 

重度中暑：除上述症狀外，出現昏倒或痙攣，體溫在40℃以上，危及生命，務必將其側臥以保持氣道暢通，並盡快送院救治。

 

（iStock圖片）

 

分「陽暑」和「陰暑」：要益氣養陰

 

　　據藍博士所說，中暑總治則（醫治原則）為益氣養陰。臨床上，中醫將中暑分為「陽暑」及「陰暑」，陽暑治宜清熱瀉火，藥用石膏、知母、人參、麥冬、五味子等；陰暑治宜清暑化濕，藥用香薷、炒扁豆、杏仁、白豆蔻、薏苡仁、廣藿香、厚樸、茯苓等。除口服相應的中成藥或處方藥外，還有中醫外治—按穴和刮痧，皆有效解除中暑症狀。

 

　　按穴方面：用手指按捏「人中穴」（鼻唇溝的中點）或用風油精塗抹「太陽穴」（耳廓前面，前額兩側，外眼角延長線的上方），能起「醒腦提神」作用；症狀輕微而體質壯實者可進行刮痧治療，然而患有高血壓、心臟病、嚴重皮膚病或虛脫者則不宜。

 

防禦措施要做好

 

　　預防中暑，要以減少產熱和有效散熱為原則。減少產熱，例如盡量不要在正午烈日當空下外出；酷熱警告生效時，避免戶外活動；有效散熱，則包括補充足夠水份、勤洗澡、濕敷等以降溫。室內宜保持通風乾爽，必要時利用空調合理控制其溫度濕度；戶外高溫濕悶時，多逗留在陰涼通風地方。如必須外出，帶備足夠食水，穿寬鬆透氣的淺色長衣，戴備太陽眼鏡和闊邊遮陽帽，以利降溫。

 

　　日常宜作息規律，保持心情舒暢，配合均衡飲食。炎夏容易傷津耗氣，應注意及時補充鹽份及水份，喝水宜少量頻喝。另外，可根據中醫建議按照體質適量進食具消暑生津功效的水果如桃、梨、西瓜、哈密瓜或自製消暑飲料如菊花茶、酸梅湯、竹蔗茅根水、檸檬薏米水、青檸薄荷水、鹹檸檬有汽礦泉水等。

 

下一頁：DIY消暑養生飲品

 

 

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