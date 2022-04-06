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06/04/2022

春夏「口罩肌」再襲來！口罩肌指哪些皮膚問題？O字位係重災區？轉用這類護膚品有幫助！

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Text: 陳婉晴醫生 Photo: 由作者提供

　　新冠肺炎肆虐兩年多， 大家概早已習慣了要時刻戴著口罩，除了進食或留在家中，基本上在室內外的地方都要戴上口罩， 平均一天可能要帶著口罩超過10小時！ 面部皮膚長期被口罩遮蓋着， 會衍生甚麼問題呢？人人都講「口罩肌」，其實「口罩肌」實際指甚麼皮膚問題？

 

甚麼是「口罩肌」？

 

　　「口罩肌」泛指因長期配佩戴口罩導致的3大類皮膚問題，包括口罩瘡、接觸性皮炎、濕疹或脂溢性皮炎。口罩肌不是新鮮事，不過在春夏季尤其嚴重，因為春天比較潮濕，夏天溫度又比較高，口罩內的濕度與溫度齊齊升，大大增加出現「口罩肌」的機會！而若本身有敏感皮膚、濕疹、暗瘡、玫瑰痤瘡等皮膚炎症的人，更大機會出現口罩肌。先看看你有沒有以下「口罩肌」問題？

 

1. 口罩瘡：粉刺暗瘡增加

 

　　近年新興個名詞「Maskne」, 顧名思義是口罩「Mask」和暗瘡「Acne」的結合。 由於長期佩戴口罩，皮膚不斷與口罩磨擦，在封閉的環境下， 油脂分泌增加、堵塞毛孔、增加黑頭和粉刺的形成。 佩戴口罩後，口罩內溫度和濕度上升，pH值失衝，也更容易讓痊瘡桿菌（Propionbacterium Acnes）滋生， 從而形成暗瘡。臨床上所見，成年人暗瘡和青少年暗瘡在多U字位及T字位形成，而口罩瘡則多在O字位形成。

 

成年人暗瘡和青少年暗瘡在多U字位及T字位形成，而口罩瘡則多在O字位形成。

 

2. 接觸性皮炎Irritant Contact Dermatitis：特定位置痕癢紅腫

 

　　第二種因口罩引起常見的皮膚問題是接觸性皮炎。 因口罩長期磨擦皮膚、束帶過緊、皮膚對固定鼻梁金屬條過敏等，在長時間佩戴接觸下會造成刺激性皮膚炎。 患者一般會在口罩接觸皮膚的地方，如 面頰、耳背、鼻樑出現痕癢、紅腫、皮疹、甚至脫皮等。

 

3. 濕疹、 脂溢性皮炎加劇

 

　　長期佩戴口罩， 封閉的環境、 空氣濕度增加、 與口罩長期磨擦， 都會令本身患有濕疹、脂溢性皮炎等的患者病情加重。

 

脂溢性皮炎

 

處理口罩肌3大原則

 

　　1）維持皮膚天然屏障：每天使用適當的潔面乳和保濕霜， 保持皮膚水份充足， 有助對抗致敏源的攻擊。這段時間，可以選用一些Noncomedogenic不致粉刺性、不含添加防腐劑和香料的潔面霜和護膚品；同時可以一星期敷一次保濕面護。

 

　　2）勤換口罩：口罩建議每6小時更換一次。可以選用一些比較立體的口罩或口罩支架，減少皮膚刺激和侷促的情況。

 

　　3）及早治療：當肌膚出現嚴重不適、紅腫刺癢等問題時，切勿過度搔抓避免造成傷口細菌感染， 應該盡快向醫生求助， 避免引發更嚴重的後遺症。

 

陳婉晴醫生

香港大學內外全科醫學士、卡迪夫大學實用皮膚學碩士、卡迪夫大學實用皮膚科深造文憑、香港家庭醫學院院士、澳洲皇家全科醫學院院士、香港中文大學內科醫學文憑

 

Reference：

 

　　（1）Teo W. L. Diagnostic and management considerations for "maskne" in the era of COVID-19. Journal of the American Academy of Dermatology. 2021; 84（2）：520–521.

 

　　（2）Rudd, E., & Walsh, S. （2021）. Mask related acne （"maskne"） and other facial dermatoses. BMJ （Clinical research ed.）2021； 373: n1304

 

 

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