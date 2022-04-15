鼻敏感發作！哪些鼻敏感致敏原與你最Close？除了塵蟎，原來曱甴都係致敏原！

據統計，在香港每四至五個兒童就有一名患上過敏性鼻炎（俗稱鼻敏感）。成因是病人接觸一些環境物質（致敏原）後，令身體產生免疫球蛋白E (IgE)，誘發免疫反應。過敏性鼻炎主要分為兩類，包括季節性和終年性。季節性的致敏原是在特定的季節而出現，例如花粉或霉菌，所以每年的發病季節基本上是一致的；終年性的致敏原大多為存在於室內，病人不會分季節病發，一年四季都有機會病發。

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室內常見致敏原、誘發因素

室內常見三大致敏原，包括塵蟎、動物皮屑，還有蟑螂！塵蟎是扁蝨類，與蜘蛛是近親，體型十分細小，用肉眼是看不見的。塵蟎的主食是人類或動物掉落的皮屑，喜歡陰暗和潮濕的環境。生命周期雖然只有兩個月，但塵蟎會大量繁殖，製造的糞便、 蟲卵，以及其屍體都是致敏原。

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第二類常見的致敏原是動物毛屑，當中以貓引起的過敏問題最多。即使家裏沒有飼養貓狗，亦有機會接觸到動物致敏原！以貓的致敏原為例，它的黏性十分高，可依附於貓主的衣物上，帶到學校或其他公眾場所，誘發同場的患者的敏感症狀。而且動物致敏原的體積既細小又輕，可以飄浮於空中一段時間，所以當患者進入有貓狗的範圍內，即使沒有接觸，也會出現敏感反應！

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第三大常見致敏原是蟑螂！想不到吧！根據研究顯示，在香港15%至20% 的鼻敏感或 哮喘病人對蟑螂過敏！蟑螂的分泌物、唾液、死皮及糞便均是致敏原！所以如果以往家裏有蟑螂或有蟑螂走過「痕跡」，就要來個家居大清潔，並做好相關預防措施喇！

除此之外，含有刺激氣味的化學物品如香煙、油漆、化妝品及殺蟲劑；環境因素異常如溫度突然轉變、空氣污染嚴重和潮濕或乾燥的天氣均會刺激鼻黏膜，誘發鼻敏感發作。

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