  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
心理攻防戰
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

11/03/2022

除了疫情和戰爭，現在還有沒有其他話題？笑一笑可減壓！但笑都有分「健康」與「不健康」？

#心理情緒 #疫情 #戰爭 #笑 #開心 #恥笑 #風趣 #幽默 #身心健康 #情緒病 #侮辱 #減壓 #輕鬆
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　這段時間，大家的注意力要不是集中在疫情和物資上，就是戰爭之上。大家已經不能見面，大家的聯絡和訊息分享都離不開這兩大話題。有人問：「除了疫情和戰爭，還有其他題材嗎？」

 

　　有個朋友在這些日子非常努力地分享笑話，各種meme （迷因，攪笑片），希望令大家可以笑一笑，開心一下。

 

　　大家都聽過「幽默是可以增強身心健康」的研究總結，「笑一笑，世界更美妙」的八十年代廣告宣傳。笑的確會令大腦分泌安多芬，令人輕鬆，減低壓力。笑可以感染其他人，給人好印象，幫助建立友誼。

 

　　但是，健康與不健康的笑是有截然不同的效果。

 


（《大叔的愛》劇照）

 

　　第一種是恥笑或拿別人來取笑，這是把自己的快樂建築在別人的痛苦上，你可能有片刻的快樂，但是當別人同樣以恥笑來回敬你時，冤冤相報，結果是大家都不愉快。就算對方強忍不敢回襲，你也因為尖酸刻薄而變本加厲，變得更討厭的欺凌者，也因經常擔心會被別人攻擊而緊張。

 

　　另一種不太健康的取笑說笑是不斷貶低自己以討悅他人，也可以說是經常扮小丑來引人發笑。經常如此，只這會令他人更加重力度來欺凌你侮辱你，你也會失去自信自尊，既不會開心也得不到真正互助互愛的友誼。

 

　　健康的幽默風趣，總離不開對自己或者世界的荒誕怪事來笑一笑。自嘲，但主要限於自己做過的胡塗瑣事，也是可以是一點兒自貶卻不是打擊自信。拿世事的離奇荒誕來取笑，可以讓大家一笑置之，苦中作樂，以笑去減輕憤怒。

 

　　這些健康的風趣幽默是可以模仿和學習的，明白到不要損人也不要傷自己的大原則，你那種能引人發笑令自己和朋友開心的能力就會逐漸展現出來的了。


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

我要回應

更多心理攻防戰文章

你可能感興趣

#心理情緒 #疫情 #戰爭 #笑 #開心 #恥笑 #風趣 #幽默 #身心健康 #情緒病 #侮辱 #減壓 #輕鬆

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk