  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
心理攻防戰
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

31/03/2022

疫下精神病復發個案增加？因為沒有覆診！定期見醫生好重要

#心理情緒 #情緒 #心理 #精神病 #舊病復發 #覆診 #見醫生 #疫情 #生活壓力
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　近期新聞報道多宗怪異行為事件，有些是下了「有精神病紀錄」這註腳，有些也疑似病發。有人問：「為何那麼集中在這幾個月？」

 

　　生活的壓力增加之時，會是最高機會復發的。失業、經濟困難、家庭關係緊張等，都可以令一個病情穩定的人舊病復發。這是不爭的事實。

 

　　另一個因素是與求診有關的。在往常的日子，患者定期覆診，按時服藥。在疫症蔓延的日子，很多人都避免去醫院診所，只會按時回去取藥。於是出現了拖延到藥物所餘無幾甚至缺藥的時候才回去。

 

《雖然是精神病但沒關係》劇照

 

　　能夠與醫生會面還有一個重要的作用，就是處理患者對藥物的抗拒。有些家人都只懂不斷提醒患者服藥，所以變得很煩厭。有些家人總是覺得藥物有副作用，可能對身體有害，所以會放任患者不按指示服藥。與精神科團隊會面時，患者提出各種憂慮疑惑，可以清楚明白在不同階段的藥物反應、副作用和效用，在這過程也增加了醫患雙方的互動互信和溝通。

 

　　有些人士經常揶揄長期患者覆診之時，醫生只是問了三數個問題便叫下一位。但事實上，對於那些有經驗的精神科醫生來說，這些對答觀察已可以知道患者的病情是否穩定。

 

　　其實定期覆診對於患者有其獨特的意義：下次覆診日期是一個目標，是一個自我監察。患者知道要在下次覆診時向醫生交代進度，若不好好服藥，病情惡化，便可能要入院治療。於是在某程度上，這可以讓患者乖乖地合作，讓家人有一種管束他們的支持力量。

 

　　而且，兩次覆診日期的差距亦是一個重要的進度指標，頻密的覆診代表醫生需要緊密觀察，愈來愈長的差距就代表良好的進展。

 

　　所以希望患者和家屬不要小覷覆診的重要性，不是單靠配藥，而是要珍惜面談或線上覆診啊！


 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多心理攻防戰文章

你可能感興趣

#心理情緒 #情緒 #心理 #精神病 #舊病復發 #覆診 #見醫生 #疫情 #生活壓力

更多健康文章

放大顯示
名廚煮場

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk