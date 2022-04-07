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心理攻防戰
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07/04/2022

為甚麼現代女性壓力咁大？女人舒壓，可能要從根深蒂固的價值觀入手！

#心理情緒 #情緒健康 #婦女壓力 #舒壓 #價值觀 #身心健康 #壓力 #女性角色 #責任
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　每當我們接受講座邀請，去談談「現代婦女如何處理壓力」之時，我們可能有很多資料想在有限的時間內和聽眾分享，自然地會把重點放在實際的策略。

 

　　所以我們通常都會講到現代婦女是雙職，既要外出工作又要照顧家庭，要親子又要維繫婚姻，要關心長輩親友又要有自己的私人時間，有時甚至要在工作和家庭兩者中作選擇和犧牲……

 

　　然後，我們就會向解決問題的方向去想，建議聽眾們如何做時間管理、親子活動、work-life balance（工作與生活的平衡）、me time（私人時間）、溝通技巧、減壓放鬆運動等等。

 

　　通常聽眾的反應都非常滿意，因為這不但說出她們的各種挑戰困難，也指出了一連串生活上可以應用的策略和例子。

 

　　很多情況之下，我們都沒有充足的時間去思考一個更基本的問題：「為甚麼現代女性有那麼多的壓力？」

 

　　也許問題的核心在於社會和女性自身對女性角色的定型和期望：為甚麼關顧家庭成員必定是女性的責任？為甚麼要取捨家庭或工作是女性的考慮？

 

（《Hi Bye, Mama!》劇照）

 

　　直接來說，如果我們不是假設了女性的主要角色（甚至天職）是照顧家庭，而外出工作只不過是幫補家計的話，那她們為甚麼要放棄工作事業來做全職主婦去照顧家庭呢？為甚麼會覺得男性選擇做「主夫」令我們有點不安不習慣呢？為甚麼我們可以接受一個全時間在外工作而不理家事家人的男性是「事業為重」，卻容不下一個因為工作超時而要大家吃外賣的女性呢？為何她要因此感到內疚呢？

 

　　 細看之下，就可以見到擺脫不到這些角色定型就是壓力的主因，既是社會周圍的人對她的期望要求，更是她對自己要面面俱圓，家庭事業兩得意的標準。

 

　　也許要減壓，除了慣常建議的那一串行為和情緒上的放鬆之外，是時候去反思更核心更根深蒂固的價值觀念了。就算移除不到改變不了，也希望能夠留意到它的存在和影響力！

 

 

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