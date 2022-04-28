  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
心理攻防戰
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫健康快車綠路閑人都市痛症走肉廚房親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

28/04/2022

「信任和互信是要賺取得來的！」如何與人建立信任，再達至互信？

#心理情緒 #信任 #互信 #求助者 #主觀感受 #觀點 #身心健康 #情緒健康
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　在一個訪談中，訪問員說：「你是否對你的受助人完全信任？是否相信他們所說的都是事實？」

 

　　我答曰：「在我們這個專業服務的角度出發，我會假設他們肯花時間和金錢來求助，必定是正感到困擾，所以我相信他們的誠意。

 

　　至於他們口中所說的，我會視之為他的主觀視覺，主觀感受。對於他本人來說，一切都是不爭的事實，所有的感受都是合情合理的。外人不明白不同意只會令他們更煩擾，而不會輕易改變他的看法和體驗。

 

　　我在懲教制度開始我的工作，我就養成了一種『有所保留』的習慣。我對於初相識的客戶永遠保留一些懷疑，不會完全相信他們所說的一切，我會多觀察和找尋相關資料，留意一些疑點和矛盾。但我不會第一時間就挑戰反駁他們。

 

　　我的信念就是『信任和互信是要賺取得來的』，即是說，你我在初期必定會有所保留，比較擦鞋邊地談論，只有隨著時間和更多會面，雙方都認識多了，互信也自然增加。」

 

《我們與惡的距離》劇照

 

　　問：「當你覺得他的說法有問題，與你觀察到的是截然不同之時，你會告訴他嗎？」

 

　　答：「當然需要啦！我有一個重要的責任，就是要讓他知道自己的盲點，知道自己的主觀世界之外，還有其他人不同的觀點與角度。就正如一個性罪犯只會看到自己的想法和需要，而沒有留意甚至不知道受害人的感受和經歷。

 

　　在我們那種不帶批評批判的態度下，他們終於可以暢快地說出自己的想法感受。在這種互信建立之後，我才一步步引進一些其他的觀點角度，他才可能擴闊他的眼光，開始想想其他人的看法。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多心理攻防戰文章

你可能感興趣

#心理情緒 #信任 #互信 #求助者 #主觀感受 #觀點 #身心健康 #情緒健康

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk