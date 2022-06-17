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心理攻防戰
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17/06/2022

有趣研究：一般人找到理想伴侶，自豪心態如找到獵物？成功感過後如何維繫？

#心理情緒 #身心健康 #兩性相處 #伴侶 #擇偶 #先決條件 #伴侶條件 #選擇伴侶
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  • 梁若芊

    梁若芊

    臨床心理學家、臨床心理學碩士及博士、香港心理學會院士。過去三十多年，曾任職於香港和加拿大的懲教部門、青山醫院門診部，及在香港大學先後主理輔導和學生事務之責。

    2021年終於進入半退休狀態，有限度私人執業和繼續參與心理健康教育工作了！

    心理攻防戰

    本欄逢周四更新

　　很多人在選擇伴侶的時候，都會事先定下一些先決條件，常見的就是那些高矮肥瘦、美貌智慧、長髮短髮、年齡差距、性格溫柔、體貼入微、信仰相同、學歷相若之類。

 

　　這些都是一個好的開始，把範圍縮窄，對準目標，減低浪費時間和氣力。這些標準看似是社會標準，是大部分人考慮的因素。但細看之下，它是個人的選擇，把個人經驗中的喜好厭惡簡單地列舉出來。

 

　　但是，人生的智慧就是凡事不可以過度。若是標準繁複，要找一個完全符合所有條件的伴侶，最可能的事就是遍尋不獲。因為在眾裡尋他的確是要有廣闊的社交圈子和無限的耐性。

 

　　另一個煩惱就是所謂你選擇人，人也選擇你。如果對方真的是如斯完美，齊集了各種良好因素於一身，他／她也有極大可能性會追尋最理想的對象。那麼你是否他／她的理想就是另一件自知之明和知己知彼的功課了。

 

　　一個有趣的研究報告指出，一般人在初期會努力去找尋理想伴侶，有幸找到時，就有一種如獲至寶的滿足感，欣賞對方的好處，也有一種自豪感。研究員說這好像獵人捉到獵物後要拍照留念，要把獵物標本放在大廳正中央般耀武揚威。

 

《僅此一次的愛戀》劇照

 

　　但是隨著時間過去，這種英雄感和成功感會逐漸減退。這並不是說他們感到厭倦而開始蠢蠢欲動去找尋新獵物，而是說他們逐漸見到伴侶的多方面，包括弱點和不完美的地方，也同時發現伴侶其他的長處和值得欣賞的優點。只有當雙方都可以多角度全方位地觀察和欣賞對方之時，關係才可以歷久常新，可以維持長久。

 

 

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