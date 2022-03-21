踢足球除了比輸贏，還能比誰更環保？英超「可持續發展排行榜」出爐，哪隊居榜首？

2021年英格蘭超級足球聯賽（Premier League）「可持續發展排行榜」出爐，兩支大家熟悉的勁旅利物浦（Liverpool Football Club）和熱刺（Tottenham Hotspur Football Club）並列第一。排行榜由 BBC Sport 與聯合國支持的體育積極峰會（Sport Positive Summit）合作，就 11 個環保項目，為每季 20 間英超球會的可持續性作研究和評分，鼓勵球會為可持續發展出分力。

高踞榜首的利物浦和熱刺有甚麼地方值得其他球會學習？

兩個球會分別通過自家媒體頻道，與其他可持續發展組織合作，又鼓勵球員參與。在生物多樣性上他們都竭盡心力，例如利物浦在足球學校內種植九百多棵樹、灌木、籬笆、野花及蔬菜，又與當地刺蝟協會合作保護牠們。而熱刺就在球員宿舍建造了穀倉和農舍幫助飼養蝙蝠，同時興建了一個野生動物走廊讓來賓參觀。

（網上圖片）

利物浦、熱刺，聯同阿仙奴（Arsenal Football Club）和修咸頓（Southampton Football Club）已承諾將配合聯合國主導的《體育促進氣候行動框架》，至 2030 年將碳排放減少至 50%，並到 2040 年實現淨零排放。而另一勁旅曼城（Manchester City Football Club）更承諾提早10年至2030年實現淨零排放。

除此之外，利物浦和熱刺都在所有餐飲的地方為員工、球員和遊客提供多樣化的素食選擇，亦會在當地採購食材以減少食物運輸的距離和污染。利物浦更加為足球學校和球場撥款，在 2021/22 季度讓廚師使用最時令的蔬菜煮食，目前為止已經減少 37 噸二氧化碳之排放。

球隊積極為環境作出改變，向世界各地球迷展示他們在這個領域的承諾，愈來愈多球迷因而轉為向植物性飲食。減低適用肉類是對抗氣候變遷直接有效的做法，根據綠色和平的研究，如果每個人改為植物性飲食，我們需要的農地將比現在少 75%，相當於中國、歐洲和澳洲的面積總和。因此不論是每天一餐，或是一周一天不食肉，我們都可以用實際行動減少肉食需求，為減緩氣候變化出一分力。

參考資料：



https://www.bbc.com/sport/football/60196764.amp

https://www.sportpositiveleagues.com/pl-2021/