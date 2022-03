踢足球除了比輸贏，還能比誰更環保？英超「可持續發展排行榜」出爐，哪隊居榜首？

楊大偉

社企Green Monday創辦人,積極推廣健康素食、綠色環保和正能量生活態度,暢銷書包括《Go Green餐廳88間》、《開工正能量》和《棟篤禪》,獲雜誌選為Men of the Year和Local Heroes,Green Monday更被封為Idea of the Year。