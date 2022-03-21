21/03/2022
踢足球除了比輸贏，還能比誰更環保？英超「可持續發展排行榜」出爐，哪隊居榜首？
楊大偉
楊大偉
社企Green Monday創辦人，積極推廣健康素食、綠色環保和正能量生活態度，暢銷書包括《Go Green餐廳88間》、《開工正能量》和《棟篤禪》，獲雜誌選為Men of the Year和Local Heroes，Green Monday更被封為Idea of the Year。
Green Monday
2021年英格蘭超級足球聯賽（Premier League）「可持續發展排行榜」出爐，兩支大家熟悉的勁旅利物浦（Liverpool Football Club）和熱刺（Tottenham Hotspur Football Club）並列第一。排行榜由 BBC Sport 與聯合國支持的體育積極峰會（Sport Positive Summit）合作，就 11 個環保項目，為每季 20 間英超球會的可持續性作研究和評分，鼓勵球會為可持續發展出分力。
高踞榜首的利物浦和熱刺有甚麼地方值得其他球會學習？
兩個球會分別通過自家媒體頻道，與其他可持續發展組織合作，又鼓勵球員參與。在生物多樣性上他們都竭盡心力，例如利物浦在足球學校內種植九百多棵樹、灌木、籬笆、野花及蔬菜，又與當地刺蝟協會合作保護牠們。而熱刺就在球員宿舍建造了穀倉和農舍幫助飼養蝙蝠，同時興建了一個野生動物走廊讓來賓參觀。
（網上圖片）
利物浦、熱刺，聯同阿仙奴（Arsenal Football Club）和修咸頓（Southampton Football Club）已承諾將配合聯合國主導的《體育促進氣候行動框架》，至 2030 年將碳排放減少至 50%，並到 2040 年實現淨零排放。而另一勁旅曼城（Manchester City Football Club）更承諾提早10年至2030年實現淨零排放。
除此之外，利物浦和熱刺都在所有餐飲的地方為員工、球員和遊客提供多樣化的素食選擇，亦會在當地採購食材以減少食物運輸的距離和污染。利物浦更加為足球學校和球場撥款，在 2021/22 季度讓廚師使用最時令的蔬菜煮食，目前為止已經減少 37 噸二氧化碳之排放。
球隊積極為環境作出改變，向世界各地球迷展示他們在這個領域的承諾，愈來愈多球迷因而轉為向植物性飲食。減低適用肉類是對抗氣候變遷直接有效的做法，根據綠色和平的研究，如果每個人改為植物性飲食，我們需要的農地將比現在少 75%，相當於中國、歐洲和澳洲的面積總和。因此不論是每天一餐，或是一周一天不食肉，我們都可以用實際行動減少肉食需求，為減緩氣候變化出一分力。
參考資料：
https://www.bbc.com/sport/football/60196764.amp
https://www.sportpositiveleagues.com/pl-2021/
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