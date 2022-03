虎年伊始,祝各位今年龍精虎猛,今年特別要關注健康,因為繼Omicron後,又有新變種新冠疫病毒出現,而歐美亦似在防疫事上,因束手無策,而放棄防疫,這將會使全球更陷染疫險境。

武漢大學研究人員,意外地發現在Omicron、Deltacron之外,發現了一隻變異株,世衛會將這新病毒命名,並通報世界,這新病株的可怖處是,目前已知的新冠病疫苗,消滅不了它。

這隻新變異株可入侵蝙蝠,再入侵人類,其傳播力和致死率仍待觀看。

歐美有些醫生反對接種疫苗,他指出:

highly qualified doctors have done the research and have shown that “early treatment can end this pandemic by reducing the intensity and severity of disease and reducing the chances of hospitalization and death in our highest risk seniors.

類似他的言論,有不少人支持,並觸發示威。

靠選票才可上位的政治家,為爭取這些示威者的選票,亦附和不支持接種疫苗,這是不科學的。人有Cancer,是要化療、治療,還是飲香爐灰?偏信信仰,是不可以取代科學的醫治的。

不過政治家就是不科學的,他們只看民意,可惜這些民意是不科學,無醫學根據的。

一如McCullough這位醫生所言,不用接種疫苗,是因為染了病就可以有抗體,全民染病了,有抗體了,就不用接種疫苗了。

我們知道得到天花後,人也可以抗體,但為甚麼我們仍會接種牛痘?很簡單,天花會使病人成麻子,為貪靚便樂意接種牛痘囉。

不少人以為染上新冠或Omicron病好了,就有抗體了,但事實上是,不少染疫者可以復陽,這是明朝瘟疫病的醫書已清楚指出了的。所以染疫後,是可以一病再病的。

染病者的一個大患,是有嚴重的後遺症(見上期本欄),這還要喜迎染疫以求有抗體,而不去接種疫苗以謀有抗體?

可惜歐美政府重選票而不重防疫,結果是歐美在新症日創歷史新高之時,仍紛紛解除防疫措施,這將會使疫民環球走,如果香港仍有之前的「凶」少、「凶」姐,在外防疫有漏洞時,閣下可以做的怕只能是自我隔離了。

要虎年健康,難求出入平安時,就只好有入冇出了。

