Omicron在全球各地迅速傳播，許多國家的確診病例都再度出現高峰。近日香港疫情每日新增確診人數更飆升至超過一千宗。顯示Omicron比之前的其他變異毒株具更強的傳染力，更有可能突破疫苗的防禦和抗體的保護，接種過疫苗的人亦有被感染可能，有個案顯示曾經染疫的人出現二次感染。

一説確診數字雖然上升，出現重症住院的情況卻沒那麼嚴重，顯示了完整接種兩劑疫苗和接種第三劑加強針起到的保護作用，大幅降低了確診後重症住院甚至死亡的機會。亦説雖然Omicron感染力強，但感染後病情並不像之前其他的新冠變異病毒那麼嚴重，出現的症狀也比較輕微，只是比感冒或流感稍為嚴重點，治愈後身體便可恢復過來。

Omicron好歹也是新冠變種病毒，其殺傷力真的溫馴如流感？

以上圖片來源：疫情數據分析(香港)

Omicron與感冒

Omicron症狀比較像是感冒，常見的症狀包括喉嚨痛，流鼻水和頭痛。之前其他的新冠變異毒株更可能會引發味覺或嗅覺喪失或改變，新出現的、持續性的咳嗽，還有發燒等症狀，這些仍然被列為新冠疾病的三種典型症狀。

英國Zoe研究人員總結感染Delta和感染Omicron患者，發現最常出現的五個共同症狀是：

• 流鼻水

• 頭痛

• 疲倦（輕度或重度疲倦）

• 打噴嚏

• 喉嚨痛

如出現下面的病徵，便需要特別留意身體的各種變化：

發燒 體溫超過攝氏37.8度為發燒，發燒意味著身體正在抵抗外來的感染，如果只是得了普通感冒不太可能會發燒，雖然發燒並不一定是感染新冠病毒，但有發燒症狀就必須進行新冠病毒檢測。

咳嗽 普通感冒或流行性感冒都有可能會咳嗽，以及其他症狀。和普通感冒相比，流感通常發作得更突然，症狀更明顯也更嚴重。除了喉嚨痛和流鼻水或鼻塞等症狀之外，流感患者經常出現肌肉痠痛，發冷，頭痛，疲倦，全身性症狀較明顯。普通感冒發作情況比較緩慢，程度也比較輕微，但會讓你感覺不舒服，除了咳嗽之外，可能還有打噴嚏，喉嚨痛，流鼻水等症狀，流感那種全身發冷，發燒，肌肉痠痛和頭痛等症狀比較少見。

新冠疾病出現的咳嗽症狀是在超過一個小時的時間裏咳嗽劇烈不停，或者是在24小時之內，出現三次以上的咳嗽劇烈不停的現象。

如果本身因為有其他慢性病或健康問題而經常咳嗽，那麼新冠病毒會讓咳嗽更加劇烈嚴重。

如果有新出現的、持續性的咳嗽，就必須去做新冠病毒檢測。

嗅覺或味覺喪失或改變 失去嗅覺或味覺，或嗅覺或味覺改變是感染新冠病毒的重要症狀，也是有可能受感染的重要指標，出現嗅覺或味覺喪失或改變的症狀就必須去做檢測。

檢測結果有可能只是普通感冒，但不做檢測你不能確定是甚麼，就算你沒有感覺不舒服或生病，也要去做檢測，以免在無意之中散播病毒。

打噴嚏 打噴嚏不是新冠病毒的典型症狀，除非你有發燒，咳嗽或喪失嗅覺或味覺，否則只是打噴嚏的話不需要去做檢測。

流鼻水，鼻塞或頭痛 根據英國NHS目前的說法是，流鼻水，鼻塞或頭痛等症狀不需要去做新冠病毒檢測。但是研究顯示，有些確診的人也出現這些症狀。

而美國的醫療建議表示，有下列症狀的人可能感染新冠病毒：

• 發燒或發冷

• 咳嗽

• 呼吸短促或呼吸困難

• 疲倦

• 肌肉或身體疼痛

• 頭痛

• 新出現的味覺或嗅覺喪失

• 喉嚨痛

• 鼻塞或流鼻水

• 頭暈或嘔吐

• 腹瀉

感染新冠病毒的人有許多不同的症狀，有些輕微，有些嚴重，也有些人不會出現任何症狀，但仍然具有傳染性。從接觸新冠病毒被感染到症狀出現，最多可能會有兩個星期，但通常情況下被感染者大約在第五天左右開始出現症狀。

如果出現呼吸短促或呼吸困難的症狀，可能是併發新冠疾病重症的前兆。

（資料來源：新冠疫情：如何判定咳嗽、流鼻水是感冒症狀還是奧密克戎）

Omicron BA.2

Omicron傳染性強，現在全世界已經有一半的新冠病毒感染病例是Omicron。而Omicron變異株還存在多種亞型，最普遍的是BA.1。但最近在多個國家，尤其是在亞洲和歐洲， BA.2亞型的感染病例愈來愈多。

隱形變異毒株

Omicron BA.2亞型也被稱為「隱形變異毒株」，因為它沒有奧密克戎「標凖亞型」BA.1所具備的基因標記，該基因標記能讓研究人員確定感染病例是Omicron，而不是Delta毒株。

和其他變異毒株一樣， BA.2感染者能夠用抗原檢測（快篩測試）或PCR檢測來確定是否確診陽性，關鍵是這兩項檢測無法確認感染病毒是Delta或是Omicron BA.2亞型，還需要更多檢測才能確定。

和之前的變異病毒相比， BA.2亞型似乎傳染力更強，不過沒有數據顯示病情會更加嚴重。和其他變異毒株相比，BA.2導致接種兩劑疫苗和三劑疫苗的人突破性感染的比率更高，不過有打疫苗的人比較不容易將病毒傳染給別人。



（資料來源：Omicron亞型變異株BA.2：五個你需要知道的問題）

長新冠／大流行結束

Omicron自去年11月，最早在南非被發現和確定後，不到一個月時間內擴散到全球許多國家和地區，且迅速成為主導毒株。世界衛生組織（WHO）稱傳播速度之快「前所未見」。

隨著世界各地通過接種疫苗和感染獲得抗體的比例不斷上升，具有新冠抗體的人口比例正在接近或已超過90%的國家愈來愈多。依據西方國家醫療專家的理論，標誌著新冠疫情即將在群體免疫的情況下進入收尾階段，最終銷聲匿跡。

世衛組織總幹事譚德賽1月24日發出警告，Omicron的出現並不意味著新冠疫情最嚴重階段進入尾聲；這種假設是危險的，各國防疫抗疫行動不可鬆懈。

Omicron絶對不是最後一個新冠病毒變異株，「相反，從全球看來，目前恰恰是更多變異毒株出現的最佳時機」，因此不能讓疫情在「恐慌和漠視（兩個極端態度）之間持續搖擺」。

最樂觀的展望是達到「新冠均衡」（Covid equilibrium）狀態，即SARS-Cov-2病毒仍舊存在，但不再對社會和生活常態造成重大干擾。如果一個國家絶大多數人對新冠病毒都有了免疫力，那時候才可以比較樂觀的期待新冠大流行進入了尾聲。

與之相對的觀點認為，最壞的的情況還沒有出現，比如對抗體具有逃逸能力的超級變異毒株通過突變產生，再比如新冠長期症狀在可以預見的未來仍無救治方案，或者新冠病毒在人類和動物之間跳來跳去，產生全新的毒株或變種等。

（資料來源：Omicron 是最後一個突變株？WHO：這種假設很危險）

動態清零

近日常聽到兩個名詞：與病毒共存及動態清零。

與病毒共存是基於西方國家醫療專家的理論，標誌著新冠疫情即將在群體免疫的情況下進入收尾階段，對國家來説，臨時的防疫政策及開支便可以省下來，疫情便算是告一段落。

而動態清零則變成一個長期任務長期負擔，直到病毒肯定不再為患才結束。提倡動態清零的是中國，目前中國是唯一切實執行，有效控制疫情的國家。香港要跟隨國家有效的防疫政策，動態清零是必然的。

但港府在提到其抗疫政策時，只是把動態清零提在口中，沒有解釋，也沒有暫時相關的具體政策表列，可能連這些官員自己也不明白不願意實行動態清零，間接把社會由抗疫民怨推向政治矛盾。

根據新華社公開國家對「動態清零」的定義：

“動態清零”不是追求“零感染”，而是我國在“外防輸入、內防反彈”總策略下常態化疫情防控的總方針，它要求做到對病例及早發現、快速處置、精准管控、有效救治，使疫情不構成連續性社區傳播，保障人民的生命健康和經濟社會發展。其背后體現的是人民至上、生命至上的抗疫理念，也被實踐証明能以最小成本取得最大成效。

當前，疫情仍處於全球大流行期，病毒正在不斷變異，奧密克戎毒株傳播速度快、受感染人群多，重症率、病死率高於一般流感。在此情況下對新冠肺炎病毒絕不能夠掉以輕心，“動態清零”是我國現階段綜合考量各方面因素的科學有效防控策略。

對於香港而言，“動態清零”也是符合香港社會實際情況的科學選擇。香港人口密度大，老齡人口佔比較高，醫療資源有限，仍有100多萬名市民未接種第一針疫苗，70歲或以上長者接種率較低。此外，香港對外高度開放，境外輸入性風險高。如果放棄“動態清零”而選擇“躺平”，可以預見，病毒必將快速大規模擴散，給香港民生和經濟社會發展造成嚴重損害。隻有採取主動積極的“動態清零”策略，才能減少發病、重症和死亡率，避免醫療資源擠兌甚至崩潰，最大限度保障香港市民生命健康。



（資料來源：「動態清零」是香港抗疫的科學選擇）

如仍然對官方解釋有點複雜，可聽聽香港民間一個較貼地的版本：

即如打麻將，要做清一色萬子，但手上還有兩三隻筒子索子，一直想打走晒佢，但打兩隻又摸一隻，上輪打晒，今輪又摸到隻，重重覆覆去到摸和都清唔晒。呢個啱啱打走晒，轉頭又摸返上手，又要再打出嘅過程，就係動態清零。

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