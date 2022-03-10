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10/03/2022

中招後遺症和調理

#防疫 #抗疫 #後遺症 #新冠肺炎 #失憶 #腦霧 #中成藥 #新型肺炎 #疫情 #疲 #湯水 #新冠肺炎康復者 #調理
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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　中招有甚麼後遺症，要怎調理，今文跟你分析。

 

　　最近牛津大學研究發現新冠輕症患者，癒後可以出現腦功能退化。

 

輕症也會損傷大腦！新冠感染或導致腦部退行性病變

資料來源：新浪新聞

牛津大學研究 新冠輕症亦會引致大腦損傷

資料來源：Yahoo 財經

 

　　在今年1月27日，本欄也有文：新冠病康復治療，報道了日本岐阜大學研究指出，新冠患者，後遺症會有腦霧，症狀包括：失憶、思維混亂、注意力難集中，頭暈和遺忘日常詞彙等。

 

　　中文大學醫學院研究又指出，高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少下一種症狀：疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮、睡眠困難的俗稱「長新冠」後遺症，患者亦可能會出現腸道細菌失衡，詳見下連結：

 

新冠疫病康復治療

資料來源：健康快車

 

　　要減少或減輕這些後遺症，仁濟醫院人士有兩個方劑。

 

資料來源：仁濟醫院

資料來源：網絡圖片、仁濟醫院

 

　　港大中醫學院亦建議出新冠肺炎康後期調理湯水。

 

新冠肺炎康復期調理湯水

（資料來源：香港大學中醫學院 香港大學中醫藥學院副教授陳建萍博士撰文）

 

　　如不幸中招，上述資料應可有用，如70歲以上老人家中招，可參考香港社區基金的確診指引。

 

70歲以上陽性測確診指引

（資料來源：香港社區基金）

 


      如果小朋友不幸中招，可以看下面繪本，教導他們怎樣在家康復。

 

（影片來源：《我可以在家康復》繪本

 

　　如中招或隔離中，要服用中成藥，可參考下方的用藥指南。

 

（圖片來源：網絡圖片）

（資料來源：香港大學中醫藥學院陳建萍副教授）

 

　　中新冠疫的後遺症期長，不小心病後調理，後患無窮。

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。
本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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