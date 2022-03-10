10/03/2022
中招後遺症和調理
中招有甚麼後遺症，要怎調理，今文跟你分析。
最近牛津大學研究發現新冠輕症患者，癒後可以出現腦功能退化。
（資料來源：新浪新聞）
（資料來源：Yahoo 財經）
在今年1月27日，本欄也有文：新冠病康復治療，報道了日本岐阜大學研究指出，新冠患者，後遺症會有腦霧，症狀包括：失憶、思維混亂、注意力難集中，頭暈和遺忘日常詞彙等。
中文大學醫學院研究又指出，高達76%新冠患者康復後6個月內出現至少下一種症狀：疲倦、記憶力差、脫髮、焦慮、睡眠困難的俗稱「長新冠」後遺症，患者亦可能會出現腸道細菌失衡，詳見下連結：
（資料來源：健康快車）
要減少或減輕這些後遺症，仁濟醫院人士有兩個方劑。
（資料來源：仁濟醫院）
（資料來源：網絡圖片、仁濟醫院）
港大中醫學院亦建議出新冠肺炎康後期調理湯水。
（（資料來源：香港大學中醫學院 香港大學中醫藥學院副教授陳建萍博士撰文））
如不幸中招，上述資料應可有用，如70歲以上老人家中招，可參考香港社區基金的確診指引。
（（資料來源：香港社區基金））
如果小朋友不幸中招，可以看下面繪本，教導他們怎樣在家康復。
（影片來源：《我可以在家康復》繪本）
如中招或隔離中，要服用中成藥，可參考下方的用藥指南。
（圖片來源：網絡圖片）
（資料來源：香港大學中醫藥學院陳建萍副教授）
中新冠疫的後遺症期長，不小心病後調理，後患無窮。
本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。
本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。
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