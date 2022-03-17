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17/03/2022

新冠疫是怎取你命的？

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　為何感染新冠病毒後，有些會輕症，有些會重症，甚至死亡？

 

　　羅駿峰醫師有如下講解，首先，病毒由潛伏期轉為複製爆發期，我們的免疫細胞就會對外來東西作出攻擊，將病毒殺死。

 

　　咁點解潛伏期時，我們的免疫細胞唔會將病毒殺死？因病毒潛伏期，會扮成自己友，所以我們的免疫系統未必發現到，只會在病毒複製爆發期，我們的免疫系統才出動。當免疫細胞同病毒打仗，就會出現發炎的症狀。如發燒，喉嚨紅腫，或肺炎等。紅是因為大量的血液血管澎漲去打仗，腫是身體的體液溝淡病毒同時大量的免疫細胞聚集。好多人就以為，發炎未幾好，因有大量的免疫細胞去攻擊病毒。其實非也。因如身體的體液免疫細胞同一時間出動太多兵去攻擊病毒的時候，免疫細胞就會同時攻擊我們的正常細胞同埋器官。如免疫細胞攻擊我們的肺部，就會重症或死亡。

 

　　所以過激的免疫反應其實先係重症或死亡的最主要原因，而不是病毒多而引起重症死亡。因我們正常的免疫細胞其實係點都可以將病毒殺死。舉例，一間屋100尺，你放一百個兵入間屋保護間屋，個個連身都轉唔到，就想辦法整爛間屋走出去，原本想保護間屋，變成整爛間屋一樣道理。

 

　　所以我再次強調，千萬不要胡亂吃些增強免疫力的食物。我們的免疫系統其實會自我調解，平衡就夠。太少會被細菌病毒入侵，太勁就會在有事時攻擊自身的細胞同器官。那麼點解多人感染，死的是老人家，就因為老人家本身的器官已弱，當受感染時，我們的自身免疫細胞攻擊已弱的器官，就會易重症，易死亡。

 

　　沙士時，西醫就用了大量類固醇去抑制免疫力，就是這原因。所以中醫角度，當炎症，如喉嚨發炎、肺炎，就要用清熱解毒的方法使炎症不要加重，即充血的位置不要再充太多血。如連花清瘟裡面有大黃，本身清熱解毒，活血祛瘀，又有瀉下作用。就是將上呼吸道的充血，引流向下，而可使喉嚨或肺部的紅腫減退。所以食連花清瘟的人會有少許肚瀉。

 

（iStock圖片）

 

　　總結。大家記住，不要食太多增強免疫力的食物，如菇菌類。第二，當有炎症，無論咽喉、肺炎或其他炎症，不要拖，要第一時間食清熱解毒的中藥。好多人問，我寒底，好驚食寒涼嘢。我的角度是，有病就病受，無病就命受。當你發炎的時候，炎症就會受曬你清熱解毒的藥，當你無事無故去食清熱解毒東西，就你條命受晒。所以無固時無叫你去食，有事時，唔怕食。

 

　　病毒與細菌不同，病毒只會複製，但細菌就會侵蝕人體。所以病毒不會整死人，整死人的係自身免疫系統。

 

　　打疫苗的原理，是將病毒打入身體，免疫細胞就將病毒攻擊，由於這些系死咗或殘廢的病毒，所以一下就將病毒殺死，當下次真的感染到病毒時，由於有記憶體，記得上次輕易打贏病毒，所以免疫細胞出少少兵就夠力打贏病毒，而唔會出現免疫細胞風暴，出太多兵打仗。而產生免疫系統太勁攻擊埋自身的反應。

 

下一頁：中醫點睇？

 

 

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