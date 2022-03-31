新冠後遺症與怎樣不中招

不少人以為新冠只不過是個大感冒，病幾天便可以好了，是，是好似好了，但有極嚴重的後遺症，就算是新冠輕症者，也可以有腦癡呆、柏金遜症、大腦縮小，反應慢幾拍，這是有醫療機構追蹤23萬個新冠病者的調查結論。

圖一

（圖片來源：莫德納製造新冠病毒？真相如何？科學報告：新冠輕症改變大腦、使大腦變小！屍檢報告、23萬人研究結果讓人吃驚！（3.29.2022）| 健康1+1 · 直播）

圖二

（圖片來源：莫德納製造新冠病毒？真相如何？科學報告：新冠輕症改變大腦、使大腦變小！屍檢報告、23萬人研究結果讓人吃驚！（3.29.2022）| 健康1+1 · 直播）

圖三

（圖片來源：莫德納製造新冠病毒？真相如何？科學報告：新冠輕症改變大腦、使大腦變小！屍檢報告、23萬人研究結果讓人吃驚！（3.29.2022）| 健康1+1 · 直播）

圖四

（圖片來源：莫德納製造新冠病毒？真相如何？科學報告：新冠輕症改變大腦、使大腦變小！屍檢報告、23萬人研究結果讓人吃驚！（3.29.2022）| 健康1+1 · 直播）

（圖一）是見於柳葉刀（權威醫學期刊）對23萬人新冠病者的跟蹤研究，患新冠會使腦受損，受損幾多？大腦會縮少2％（圖二），原因是在細胞實驗中，新冠病毒可以在三天內，殺死逾95％的神經細胞（圖三），在五歲（年輕）猴子被感染後，腦部也出現柏金森特徵病變（圖四）。

所以應明白，中國為甚麽要清零，要花大代價也要防擴散，因為在三年、五年、十年、廿年之後的社會代價，是會有很大批腦病變者，至於今時那些謂可與病毒共存的國家，都是因為疫情失控，才找借口謂病毒已處處，不能不與病毒共存。政客如是這般愚民，無話說，醫生也如是說，怕是未與時並進。

與病毒共存，不是遲早要中招，而是有病毒都不中招。

英國有關機構找了36位健康人，向其鼻殖入新冠病毒，之後有18人有症狀感染，1個人無症狀感染，但竟然有17人未感染新冠，這近50％的人，為何毒未能侵？最簡單解釋，這17人的免疫力好，才不受感染。

明朝，吳又可，瘟疫二卷調：「戾氣（病毒）所至，十室九空」很嚇人嘛，但怎不問，為甚麽有一室可以不空？金末年哀宗天興元年（1232年）汴京起大疫，河南50天內有90萬人病歿，是歿，不是僅染疫，史書記載：「都人不受病者萬無一、二」，近百萬人死，但都竟有那萬中的一、二可以不死，以至不染疫，又是何原故？

簡單，天地有病毒，但人體有抗病毒的機制，故人類未滅絕，如病毒真毒不可抗，人類應已不存在了。要不染疫就要從那17位不受感染的人去研究。

圖五

（圖片來源：英國真人試驗：吸入病毒也不感染新冠的17個人，有甚麼過人之處？| 健康1+1 · 直播）

圖六

（圖片來源：英國真人試驗：吸入病毒也不感染新冠的17個人，有甚麼過人之處？| 健康1+1 · 直播）

這大路的3類原因（圖五）果真可抗疫？心理、精神的抗病毒原因較虛，不好了解，就從較實在的一項身體說說（見圖六），不過這七個原因，也會使人摸不著頭腦，那就具體些，從第三項的少接觸毒素說起。

（圖七）

（圖片來源：英國真人試驗：吸入病毒也不感染新冠的17個人，有甚麼過人之處？| 健康1+1 · 直播）

少接觸毒素，不是光洗手、不抹眼、戴口罩那麽簡單，而是要口鼻少接觸病毒。看（圖七）看到？病毒在頭幾天（一般三至五天）是只停留在鼻和喉嚨，如此時立採外防輸入之法，把病毒快速地排出是重要的，怎去外防？

圖八

（網上圖片）

買枝噴霧器（圖八）淘寶有售，內放鹽水，每次外出帶備，在離開人群後，噴鼻腔，以清洗可能吸入的病毒，亦要帶保溫瓶，帶備鹽水，噴完鼻後，即漱口，清洗可能已吸入至口腔的病毒。這是向我們的疫醫老祖宗學習的。明朝疫病大醫師吳又可指明，疫，是從口鼻所入，潛於膜原，古代疫醫是以燈芯草，沾麻油，塞鼻孔，其作用不是燈心草麻油可阻病毒，而是麻油之香味，能刺激鼻腔內經絡，行其血氣，可提升鼻腔的防病毒能力，筆者則是用個少林千年古方，製成藥液來噴鼻，配方不能公開，因筆者非醫師，只好介紹大家用鹽水來作鼻腔消毒用。

好似是港大，也曾研究用噴鼻法防疫，這批有心人，如想造出有效噴鼻藥，請由少林古方著手，希望他們有成造福人群。

另個提升鼻腔抗疫力方法，是用少林禪武醫內養功的沐鼻法。請看下視頻。沐鼻要有效，重點是輕，有意無意出真意，這是道，禪的真締所在。沐鼻法之有效是從人體經絡言，鼻兩翼是小腸經所在，而食指在大拇指的一側是肺經所在，以肺經擦小腸經就是使肺與腸通，中醫認為肺與腸通，使肺氣下，是有利提升免疫力。

（影片來源：内養功: 沐鼻法）

我們的中醫老祖宗早已認識到腸胃通（無便秘，無肚瀉），脾好，骨好（骨髓）便是好人好姐不易病；因為這三者，都跟免疫力有關。西醫亦認為，人的腸，是製造免疫力的主力地，故腸通是提升免疫力的重要關鍵，大家看看下面連結便知，這個連結其實是講一點，要提升免疫力先使腸通。中醫亦有講，病了，有感冒，要食清啲，其理如一。

打造超強體質！腸道有7成免疫細胞，多吃4大類食物顧好「腸道菌」

（資料來源：HEHO health & hope）

（影片來源：間歇性斷食，不只有5大好處！科學實證：減肥、降血榶、增免疫力 | 健康1加1‧直播）

在今時病毒瀰漫，不要等病了才被動地食清啲，應主動地作適度的斷食，經常食清啲來保持腸胃通暢，肺與腸通，便可提升免疫力，做到十室九空中那不空的一室，因為染了新冠，無論幾輕微，個腦都可以細了些，記憶細胞可以少好多，至於那些謂可與病疫共存，染了新冠也無乜怕的人，由於他們已無腦，他們的腦細不細也無關係了。

要不中招，重點一個，中醫的扶正祛邪。而扶正就是提升免疫力。

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本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。