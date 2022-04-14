  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康快車
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

14/04/2022

世衛肯定中醫藥治新冠

#新型肺炎 #西醫 #中藥治新冠 #防疫 #藿香正氣散 #中西醫結合 #新冠肺炎 #連花清瘟膠囊 #新冠藥物 #中醫 #中醫藥 #中藥
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 石鏡泉、吳國雄

　　世界衛生組織關於中醫藥治療新冠肺炎專家評估會的報告於3月31日在世衛組織官網發佈，來自世衛組織6個區域的21名國際專家參加了評估會，會議報告指出：中藥能有效治療新冠肺炎，降低輕型、普通型病例轉為重症，縮短病毒清除時間，改善輕型和普通型患者的臨床預後。報告同時鼓勵成員國考慮中國形成並應用的整合醫學模式（中西醫結合模式）；有效管理當前疫情並對未來可能發生的大流行做好準備。

 

　　在應對這輪新冠疫情中，上海已經加強了對中醫藥的使用。在今日舉行的上海市疫情防控工作新聞發佈會上，上海中醫藥大學附屬曙光醫院院長、中醫疫病防治基地負責人房敏介紹了中醫藥在防治中的使用情況。房敏表示中醫藥在新冠疫情防控中發揮了積極作用，上海針對陽性感染者，中藥使用率穩定保持在98%以上。目前已累計向各街鎮配送超過2100萬人份中藥預防方藥，對儘快建立防疫屏障起到了積極作用。

 

　　事實上，在最新版的新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）中，就突出了中醫藥治療，就診療各階段提出了相應中醫藥診療方案。最新版方案結合各地臨床救治經驗，加強中醫非藥物療法應用，增加針灸治療內容，對輕型（濕熱蘊肺證）、普通型（疫毒夾燥證）、重型（氣營兩燔證）、危重型、恢復期（氣陰兩虛證）均推薦針灸穴位和針刺方法。此外，方案還增加兒童中藥治療相關內容，安宮牛黃丸、金花清感顆粒、連花清瘟膠囊（顆粒）等多款中藥也繼續被方案推薦，用於不同時期的患者。

(資料來源: 金融界網頁：中醫藥治療新冠！世衛組織認可、上海加強使用，多家公司產品被列入新版新冠診療方案！)

 

　　對於今時世衛肯定中醫藥治新冠的效用，筆者是有些悲的，中國中醫藥治新冠的效用，哪用人家來肯定，一如烤鴨，美國加州一度要求烤鴨要冷藏才合衛生才可賣，不可以掛起來斬件賣。烤鴨要冷藏賣，果真是中國掛起來賣的烤鴨不夠衛生？

 

　　五四運動時，胡適、梁啟超等一類唯洋是重的知識分子，就謂中醫不及西醫科學，是巫術，要取締。當時的立法機構也備了法案要投票廢中醫，但恰巧立法機構主席母親患疾痢，粒米不能進，西醫屢醫無效，無奈只好找中醫來醫。該位大醫師（名字記不起）開了十個方，囑之一日一方，擬好方就走，該位主席火了，問為甚麼冇解析，該醫師回之，你不是要取締中醫？講你都唔明，只不過憐老太，才來診治，服藥三天可進食，五天可下地，十天痊癒。

 

　　老太的病情亦果如此進展，該主席之後便取消表決廢除中醫的法案。

 

　　不幸的是自新中國成立以來，國內醫界仍是不重視中醫，仍一樣以西醫標準來審視中醫，所謂的中西醫結合是將中醫西醫化，而不是中醫中醫化。要明白中醫和西醫是兩個不同的醫療理論，一如蘋果和橙，你要橙有蘋果的爽脆，或要蘋果有橙的多汁，都是攞嚟搞。

 

　　香港向以西醫為主，中醫只視為不科學之醫術，但想想，西醫只存在二百多年，那麼五千多年來，二百年前全沒有西醫的四千八百多年前，中國人是怎話過來的，是靠巫術？

 

　　治新冠疫的連花清瘟，其實是參考東漢傷寒論、明瘟疫論及清的外感治法而成方，即此方是有上千年的治病救人成效者，那用你不足二百年的西醫方子來肯定。

 

　　又如治新冠疫中可用的藿香正氣水/散/丸，是創方於明，又是用上了五百多年的方子，論輩份，應是西醫的方子叔伯輩。

 

　　再新一些的那個銀翹解毒散，是成方於清，少說也有二、三百年，怎都可以說是西醫方子的大哥。

 

　　數十年前有新起中藥店挑戰余仁生這老藥店，余仁生發了個廣告：阿孫孭阿爺，孭得郁咩？

 

　　中醫、藏醫、壯醫、印度醫、埃及醫，都有悠久的歷史，都是有其治病救人的成效，跟西醫可以平起平坐，但總不能仰求西醫而忽視西醫以外的醫療系統和理論。

 

　　今次香港第五波疫情，死得人多，會不會是只用熄熱貼等退燒藥，而沒有用上蓮花清瘟？

 

　　我有不少朋友，中招了，不會去醫院，只在家服上四天蓮花清瘟便好起來，那時甚麼輝瑞、莫端納的藥還未出來，等到要食這些西藥，死了八九十世啦！

 

　　不算這些西藥有沒有效先是說臨床測試，有幾多個月，便急急忙推出來，找港人做白老鼠？為甚麼不在歐美做完人群實驗，才拿來香港？醫德何存。

 

　　棄蓮花清瘟、藿香正氣散、銀翹千百年有效藥而不用，如主事者不是有偏見，就是醫術欠精。

 

　　另補上一點，四天的蓮花清瘟花不上一百元，但那些西藥就要每人五千元，如此敗家？特首一方面指不可每學童均派十多廿元的快速測試劑，謂要善用財，但又肯花冤枉錢在五千多元的新出爐西藥上，唔明。

 

　　以下是有關蓮花清瘟的藥效及其服用要點，值得信賴中醫藥者細看，保留。

 

(網上視頻)

 

甚麼時候可以吃連花清瘟膠囊？

頭痛、嗓子乾、痛、肌肉痠痛；

低熱、發燒、鼻塞、流黃濃鼻涕、咳嗽、咳黃痰

 

甚麼時候不用吃連花清瘟膠囊？

1. 身體很健康，沒任何不舒服——不吃藥

2. 身體弱，有基礎疾病，但目前沒有不舒服；——防疫中藥包、玉屏風散

3. 不舒服，但只限於受涼、打噴嚏、流清鼻涕——正柴胡顆粒、風寒感冒顆粒

4. 頭昏沉、乏力、不想吃飯、反胃惡心、拉肚子、舌苔膩——藿香正氣滴丸（水、膠囊）

（網上資料）

 

　　目前筆者有文謂，新曆五月五日，即農曆立夏，疫應可退，這個付是傳中國疫史的觀察而來：

 

(網上圖片)

 

　　這個觀察，存於中國疫醫書，也有逾二百年歷史的。

 

　　但去年在六月，即清明，立夏之後，不也有一波DELTA疫情，但這個 DELTA 是來自印度，不是中國，就不在那中國千百年疫史統計之內。香港今年疫情會不會就止於清明、立夏，就要看 OMICRON 和 DELTA 的中印合併種，會有幾厲害。如真來犯的話，可能藿香正氣水/散就要多派上用場了。

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多健康快車文章

你可能感興趣

#新型肺炎 #西醫 #中藥治新冠 #防疫 #藿香正氣散 #中西醫結合 #新冠肺炎 #連花清瘟膠囊 #新冠藥物 #中醫 #中醫藥 #中藥

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk