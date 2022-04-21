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21/04/2022

三藥三方

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　第五波疫情爆發，為港人帶來了深刻的體會和啓示，專家的所謂大感冒，其殺傷力原來可以如此巨大；香港一直依賴以西醫為主的醫療體制，在大疫面前，暴露出是如何的偏執脆弱，教所有人感到無助沮喪。

 

　　有別於其他西方國家，雖在政府兩年多抗疫不作為下，最終治疫還有中醫藥可以信賴，國家尚醫的投放參與，得以把疫情扭轉。

 

　　中醫治疫，非橫空出世，倉猝以未成熟的技術如基因治療來壓抑疫症；更非僥倖把多種中藥材拼凑成應急方劑，標治疫病。中醫藥治疫除了依賴千百年來痛苦積纍的經驗和理論之外，還需要當代仁醫的付出與膽識，才能抗疫成功。

 

　　因第五波，港人接觸到連花清瘟膠囊等中成藥，認識了三藥三方這類的中醫藥治疫療法。原來這些方劑的制定，絕非偶然，背後集傳統與現代醫藥發展智慧，才可以在短時間内，為千萬病人開方治病，打破了一般人對中醫治病慢且長的觀感。

 

突破傳統

 

　　中醫用藥講究三因制宜，但回想當日武漢疫情爆發，短時間内萬千人中招，疫情急轉直下，西醫沒有治疫專藥，中醫藥要配合也不容易。

 

　　要開出個針對性的中藥方子難度非常大，時間就是關鍵，因為中醫講究一人一方，但是疫情那麼嚴重，根本無法一一問診。開的方子，要確保所有人，所有體質吃了不會有副作用；還得吃了要在短時間內就有效果。這樣的藥方，就是一個針對千人、萬人的通治方，是最為考驗醫術的，有孛於傳統中醫診療方式。

 

　　最先的方子開出，名為「武漢抗疫方」1號方，率先在社區發放，很多病人在1到3天之內，病情得到紓緩，對整個病情的控制，特別是向重症發展，起到了至關重要的作用。一個月之內，治療了5萬多人，對於重症和危重症病人，避過了群體死亡的風險。首功在抗疫戰場建立了，後面要關顧的是正在擴散到全國以至其他地方的風險，三藥三方亦以此經驗制定出來。

 

大疫出良方

 

　　「三藥」即金花清感顆粒、連花清瘟膠囊、血必淨注射液，很多人以為這三種藥物都是新處方方劑，專門為應付新冠肺疫而開發，其實這些都是以前經過審批，已經上市的老藥。

 

　　「三方」是指清肺排毒湯、化濕敗毒方、宣肺敗毒方三個方劑。清肺排毒湯顯示出了在阻斷輕型、普通型向重型和危重型發展方面的重要作用；化濕敗毒方和宣肺敗毒方在阻斷病情發展、改善症狀，特別是在縮短病程方面有著良好的療效。

 

下一頁：甚麼是「三藥三方」？

 

 

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