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19/05/2022

玉屏風散

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  • 石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉
    資深投資者、傳媒人及專欄作家。

    吳國雄
    業餘作家，都市農夫，養蜂耕種草藥農。

    曾修讀中草藥養生及種植課程，業餘中草藥導賞員，自家研究中醫養生課題和文獻約15年。

    健康快車

　　新冠疫病全球抗疫兩年多，一波接一波，變種病毒不斷，似完未完。總結兩年多的防疫抗疫經驗，凸顯了中醫藥在疫病流行中發揮的作用，功不可沒。現在不單中國人認識到抗新冠病毒的方劑，連世界各國不同人種都可以說出三藥三方、連花清瘟、藿香正氣等治疫病的中成藥的名稱。

 

　　其實新冠肺疫爆發初期，最早期未開發主治新冠用藥前，建議使用的經方是玉屏風散，當時中港台多位醫師不約而同都大力推薦使用玉屏風散，作為防疫保命的方劑。

 

疫危保命方

 

　　自元代以後，每逢中國碰到有瘟疫發生，關乎人民大眾安危的，防疫第一線方劑就是玉屏風散。近數十年流行病疫不斷，玉屏風散還是放在首要治病的選擇：

 

　　1、2013年，多個省市衞生廳地發布中醫藥預防方案，制定併發布了《人感染H7N9禽流感中醫藥防治方案》，建議用中成藥玉屏風顆粒預防禽流感。

 

　　2、2012年，《國家基本藥物臨牀應用指南（中成藥）》指出，玉屏風顆粒有增強機體免疫功能和抗變態反應等作用，臨牀應用於自汗、體虛易感冒等症狀。

 

 　3、2012年《中醫兒科常見病診療指南》，玉屏風顆粒作為治療小兒哮喘、小兒反覆呼吸道感染的推薦用藥。

 

　　4、2012年中華中醫學會出版《中醫皮膚科常見病診療指南》，玉屏風顆粒入選該診療指南，作為癮疹（慢性蕁麻疹）的推薦治療用藥。

 

　　5、玉屏風顆粒入選2011版《慢性阻塞性肺疾病中醫診療指南》，採用其應用於中醫藥或中西醫結合的COPD穩定期治療。

 

　　近月Omicron肆虐全球，中台醫師重新檢視扶正祛邪醫案，以玉屏風散為基礎，加入藿香、連翹等藥材成加味方劑，研究加强人體免疫力的預防茶飲，比諸患病後再治療奏效。

 

應用指南

 

　　玉屏風散的特性，可參考摘自《國家基本藥物臨牀應用指南》2012年版臨牀應用規範：

 

　　1、自汗，多由氣虛衞外不固所致，症見自汗，惡風，氣短，乏力，舌淡，脈虛弱。

 

　　2、體虛易感冒，由表虛不固所致，症見神疲乏力，自汗惡風，反覆感冒，舌淡，脈虛。



（iStock圖片）

 

　　此外玉屏風顆粒還有治療反覆呼吸道感染、過敏性鼻炎、小兒腎病綜合徵、復發性口腔潰瘍的文獻報道。

 

　　其藥理作用有增強機體免疫功能和抗變態反應等功效，並且用藥無特殊禁忌，亦未檢索到不良反應報道，大致對廣大人群用藥安全。

 

經方出處

 

　　玉屏風散出處眾説紛紜，一説出自《丹溪心法》一書，作者朱震亨，義烏丹溪人，世稱為朱丹溪，是元代著名的醫學家。《丹溪心法》一書以內科雜病為主，兼及其他各科，較全面地反映了朱氏的學術思想和臨床經驗，玉屏風散就是朱氏臨床經驗的一個著名代表方。另一説法，玉屏風散由元代醫家危亦林創製，可斂汗固表，是體質虛弱者預防感冒等感染性疾病的良方。無論出自何人之手，玉屏風散源自元代，是沒有多少異議的。

 

　　玉屏風散是專門針對體虛、肌膚不固易感冒者而設，常用於表虛自汗等病症。玉屏風散中的藥物只有黃芪、白术、防風三味，非常簡單，但其配伍卻非常嚴密。以益氣固表為主，固中有疏，散中有補，補散並用，相反相輔。是中醫用於扶正的經典名方之一。

 

　　近代根據同病異治的原則，亦將本方用於內、外、婦、兒、五官科及其他疑難雜症，臨床只要辨證準確，應用得當，常可獲得滿意療效。研究還表明，玉屏風散具有調節人體免疫力的之功效，在中成藥中的「丙種球蛋白」美稱，在內、外、婦、兒等各科疾病中得到廣泛的使用。

 

方名釋義

 

　　玉，溫潤而有光澤的美石；屏風，宮門當門的小牆，為室內陳設而作為擋風或遮蔽障衛之物。本方補散兼施，通過補益肺氣，增強衛外的功能，使表固而汗自癒，猶如擋風的屏障。方名玉屏風，亦是以其補益衛氣。防風一藥又名屏風，乃治風用藥，遍行周身；黃芪補三焦而實衛的關鍵。寓散於補之中，散邪而不傷正。白朮健脾益氣，助黃芪以加強益氣固表功效。

 

　　玉屏風散方劑組成用藥：黃芪，白朮，防風，傳統用藥以一錢為一份，比例為2：2：1，三味藥物共碾為細末混合均勻成為一劑，藥食同源。

 

　　主治表虛自汗，易感風邪；風雨寒濕傷形，皮膚枯槁。汗出惡風，面色恍白，舌淡苔薄白，脈浮虛。亦治虛人腠理不固，易感風邪。用於過敏性鼻炎、上呼吸道感染屬表虛不固而外感風邪者，以及腎小球腎炎易於傷風感冒而誘致病情反覆者。

 

下一頁：經方藥理研究、臨床應用

 

 

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