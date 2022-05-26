  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康快車
健康大晒健康解「迷」欣欣食乜嘢食療新意思中醫話美女中醫綠路閑人都市痛症走肉廚房心理攻防戰親子語輕養生素心Cook健康「膚」識馬拉松週記看透生死Green Monday拆解耳鼻喉伴你同行抗癌，我有計健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信安老職人Dr C&C醫生健康教室
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

26/05/2022

新冠與猴痘的關連

  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉
    資深投資者、傳媒人及專欄作家。

    吳國雄
    業餘作家，都市農夫，養蜂耕種草藥農。

    曾修讀中草藥養生及種植課程，業餘中草藥導賞員，自家研究中醫養生課題和文獻約15年。

    健康快車

　　今天講個八卦陰謀。

 

　　近日英、美、德、法、澳、葡等近20國出現逾200宗猴痘病例，引發全球關注。香港是外向型經濟，亦已逐步放寬出入境措施，港人要「食四方飯」，對猴痘加深認識，提高警惕，對各位健康，對荷包，甚至外遊，都有益處。

 

　　周初，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，當局初步評估猴痘對港風險低；言猶在耳，歐醫生兩日後卻形容情況發展「不尋常」，會「繼續密切注視」猴痘爆發情況，而大家就此「繼續密切注視」當局「密切注視」後的結果？

 

　　其實，世衞於周日（22日）已發表報告，確認猴痘人傳人，而且病毒似發生進化，更具傳染性，才導致罕有傳播。香港衞生部門只「注視」，但美國一些組織、機構、部門卻似乎可未卜先知，能「預視」猴痘大流行。

 

　　總部位於美國的核威脅倡議協會（NTI）曾於去年3月，與慕尼黑安全會議（MSC）「又」進行過一次致命流行病的推演，並於去年11月發表了報告（圖一）。那次推演「虛構的」場景是：有恐怖分子使用一種病原體進行恐襲，病毒導致疫情爆發，年半後造成全球32億人感染，2.71億人死亡（圖二）；相當於全球有逾4成人受感染，有逾9成的美國人口死亡！如不幸成真，猴痘將比新冠為害更大。

 

圖一

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！

圖二

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！

 

　　儘管NTI報告明確指出，這只是「虛構的」場景，旨在警示全球在生物安全和傳染病的準備仍有很多不足之處，但網上有視頻則指這類「大龍鳳」推演的背後，原來「又」是美國的陰謀。

 

　　視頻內容指這場「虛構的」推演與近期猴痘實際疫情有兩個驚人的「巧合」：一、猴痘疫情爆發時間。推演中，猴痘於今年5月15日爆發（圖三）；現實是：英國5月7日發現感染個案，約兩星期後確定進化；二、模擬場景。它巧合地將較罕見的猴痘作為推演的病原體，並模擬了不同「虛構的」國家應對猴痘策略的不同效果，其中一國採嚴格管控，動態清零措施；另一國則為保經濟而躺平。這類疫情演化「虛構場景」針對誰，真是呼之欲出。至於目標為何，你話呢？

 

圖三

（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！

 

　　視頻還提到第3個「巧合」：參與組織或個人。視頻指這場猴痘疫情推演的參與方，與2019年，比爾蓋茨基金會和約翰霍普金斯醫學中心做新冠病毒大流行推演中，一個名為Event201的參與方名單「又」「巧合」，而那「模擬的場景」現仍真實地在全球反覆肆虐。更耐人尋味的是，今次蓋茨也「神預言」猴痘疫情（圖四），所以筆者上文說了不少「又」。一句講晒，視頻認為現時猴痘爆疫根本就是新冠翻版，始作俑者都是美國！因此，美軍駐亞太部隊去年專門配置天花藥物，又打疫苗，好為生化戰作準備。

 

圖四
（截圖自不寒而慄，一年前美國猴痘疫情演習：2023年底將感染30億，致死2.7億！

 

　　類似以上的「陰謀論」時有，但看那些推演，又的確有太多巧合！筆者無意危言聳聽，但只要把這次猴痘與在非洲之前的猴痘對照一下，便知傳播鏈有別，時間持續更長，故奉勸大家還宜「繼續密切注視」。

 

　　有專家一早斷言，猴痘不會像新冠肺炎般大流行，危機可控，其實並不科學。猴痘現時致命率介乎1%至10%之間，但要防它變種，防有人播毒。老人家教落：須防人不仁，小心，才可駛萬年船。

 

　　沙士、新冠、猴痘會否是生化戰的前奏？還是巧合？

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【隨時緊貼最新消息】全方位投資、理財及生活資訊，盡在etnet財經．生活App！ ► 立即下載

我要回應

更多健康快車文章

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【洞悉投資先機】etnet App精明外匯買賣四招

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【立即報名】2022香港資訊及通訊科技獎：智慧生活獎

etnet.com.hk