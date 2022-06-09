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09/06/2022

堅壁清野滅新冠

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  • 石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉、吳國雄

    石鏡泉
    資深投資者、傳媒人及專欄作家。

    吳國雄
    業餘作家，都市農夫，養蜂耕種草藥農。

    曾修讀中草藥養生及種植課程，業餘中草藥導賞員，自家研究中醫養生課題和文獻約15年。

    健康快車

　　新冠病毒可「人傳人」並非新知，但不少個案與帶病毒者並沒有直接接觸卻仍受到感染，可見病毒有機會透過環境及「物傳人」的風險，不容忽視。

 

　　新增陽性個案近日升至每天500多宗，比之前疫情較穩定時每天200至300宗新增個案，明顯增加；反觀內地，包括上海的疫情現已穩控，有視頻在五一長假前就教育上海市民做好防疫，這類公共衞生資訊不可謂沒有作用，此時此刻，它對抗疫漸見鬆懈的港人，別具參考價值。

 

新冠病毒喜冷怕熱

 

　　上海浦東世博方艙醫院中醫科專科醫生韓盡斌指出，新冠病毒有喜冷怕熱的特性，溫度愈低，它存活的時間愈長。因此，它可透過例如凍肉的跨境運輸傳播。病毒在攝氏零下60度的寒冷環境中，仍可以存活幾年，待環境、溫度合適便會復活，例如攝氏20度，它可以活5天； 至26、27度，活躍度才受到限制。雖說病毒對熱力敏感， 但也需要最少攝氏56度下， 暴露30分鐘，才被消滅。不過，病毒畢竟怕陽光， 怕紫外綫，只要曝曬 20分鐘以上至1小時，也可殺滅。

 

　　知道了病毒特性並不足夠，還要實際去做，而守護自己和家人的健康，做好家居消毒是防疫第一步。記著，新冠病毒生命力其實不太頑強，普通洗衣液、洗衣粉、肥皂等已足可殺滅它，但要「有效消毒」，就需要足夠的濃度，加上充足的時間才可，例如75%濃度的酒精，需要3秒，而不是1、2秒，才可達致消毒效果。

 

重點消毒常接觸處

 

　　此外，美國普林斯頓大學的科學家研究發現，當新冠病毒漂浮在空氣中時，它能夠存活3小時；當病毒處於不同的表面時，其存活時間也有顯著變化。

 

　　在銅製材料表面，新冠病毒可以存活4小時；在像速遞盒的硬紙板上，它可存活24小時，而在光滑的不銹鋼和塑膠表面，病毒的存活時間卻可長到2-3天。因此，在外購物回家，要徹底消毒塑膠包裝的物品，並盡量選擇紙包裝。

 

　　上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院感染科主治醫師、醫學博士趙鋼德也建議，家居除須注意通風之外，還須重點消毒雙手經常接觸家居物件、器皿的表面，例如門柄、遙控器、玩具、開關掣、扶手等，以及消毒外來物品，例如外賣、速遞（包括凍肉）、外套、衣服等。

 

 

食具煮沸 亦可消毒

 

　　值得一提的是，病毒在光滑表面較易存活，故宜穿粗糙、吸水力較強的衣物（例如棉質衣物），因愈不吸水，病毒存活時間可能會愈長，同時要勤換衣物。趙鋼德還建議，家中不妨像醫院般劃出一小片地方做「半污染區」，擺放有可能被污染的衣履。大家曾穿過上街的鞋，鞋底也要徹底消毒。

 

　　有人過猶不及，在家也會用酒精消毒食具器皿，其實大可不必。只要把餐具用水煮沸至攝氏85度，20分鐘以上或95度，煮上5分鐘便已可消毒，另宜吃已煮熟的食物，以上都可防病毒侵害。

 

　　疫情暗潮洶湧，似斂實彈，大家必須戴好口罩，避免說話口沬橫飛，不摸口鼻，就可減低交叉感染的機會，「戴口罩，勤洗手，重通風；慎消毒，不聚集」這15字真言今時還是歷久常新。

 

本文部分圖片/影片/文字來自網絡，如涉及來源或版權問題，請聯絡本網。

本文所述各方劑旨在討論用，讀者不宜罔自配服，務必請教註冊中醫師。

 

 

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