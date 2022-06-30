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30/06/2022

猴痘診療指南

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Text: 石鏡泉、吳國雄

　　2022年5月以來，世界多個非流行國報告了猴痘病例，且存在社區傳播。世界衛生組織公佈，截至6月22日，全球通報達3,400多宗猴痘確診，及 1宗死亡個案，確診個案大多數來自歐洲。

 

　　世衛於6月23日起召開專家會議，研究是否需要將猴痘列為最高警戒級別的「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC）。自2009年，世衛曾6次將疫症列為PHEIC，對上一次是2020年將新冠疫病列為PHEIC。

 

　　雖然世衛在專家會議後稱，以現階段的猴痘疫情，暫不構成國際關注的公共衛生事件，但建議所有國家都應該加強防範猴痘繼續傳播的能力，包括利用監察、追蹤密切接觸者和隔離患者。

 

疫情發展

 

　　猴痘疫情自今年5月開始爆發，續蔓延至中非以外48國家國逾3,400宗病例，1人死亡。而中非今年內，已發現有近1,500宗相關的懷疑個案及70宗死亡個案。世衛又稱，直到6月 17日，已發現 1,310宗新增的猴痘個案，並有8個國家首次出現病例。

 

　　有近800人受感染的英國，當地衞生安全局周二發布猴痘應對策略，建議向感染高風險人群提供天花疫苗。目前歐洲沒獲得許可用於猴痘免疫的疫苗，但由於猴痘與天花同屬正痘病毒屬，因此為天花開發的疫苗被認為可提供針對猴痘的交叉保護。

 

殺入亞洲

 

　　新加坡衞生部於上周二表示，當地發現首宗猴痘境外輸入病例，是今年猴痘爆發期間，東南亞報告的首宗確診，患者早前出現頭痛及發燒，症狀之後消退，之後出現皮疹。南韓亦發現一宗病例，患者是一名由德國入境的南韓人。另外，台灣日前亦出現首宗猴痘個案，一名男子自德國返台出現症狀並確診，5名緊密接觸者暫無症狀。

 

國家衛健委公報

 

　　在世衛組織的專家會議前一個星期，即6月15日，國家衛健委罕有會同國家中醫藥管理局組織制定了《猴痘診療指南（2022年版）》，指出由於目前國內尚無特異性抗猴痘病毒藥物，需對症支持和併發症的治療，提前做好猴痘醫療應對工作準備；為提高臨床醫師對猴痘的早期識別及規範診療能力，特制定該診療指南。

 

下一頁：《猴痘診療指南（2022年版）》節錄

 

 

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