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25/02/2022

【確診者住所名單 | 實用連結】增逾300地點！城市花園、Grand Austin 、碧濤花園上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗及檢測預約連結（2月25日更新）

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　　本港疫情反覆，變種病毒Omicron流入社區，或迎來第五波疫情！衞生防護中心每日按時公布曾有確診者居住過大廈名單，讓市民加以提防；編輯按照地區、場所類型進行分類，大家出入都要注意，避免染疫！除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。

 

實用連結（染疫情況/初陽個案）︰

 

一文睇清為初陽性患者提供治療的指定診所
強制檢測地點名單
14日內曾有確診者居住過的大廈名單
14日內曾有確診者乘搭的航班/火車/船/車名單
「抗疫的士」預約

 

實用連結（打針/強檢）︰

 

疫苗預約
預約檢測中心
查看檢測中心預約情況
下載電子檢測紀錄
居家抗疫計劃詳情 / 居家檢疫大廈名單
深喉唾液測試樣本收集包派發點︰醫管局普通科門診診所 / 郵政局

 

 

（圖片來源︰政府新聞網）

 

 

14日內曾有確診者居住過大廈名單（更新至2月24日衛生防護中心資料

2月25日更新

 

東區



嘉寶大廈
城市花園 5 座
太康樓
康怡花園 Q 座
怡坤閣
昌明洋樓
東旭苑東曉閣
東盛苑
模範邨民康樓
茵翠苑茵華閣
逢源大廈
金華街 26-30 號永華大廈
阿公岩 13 號
鴻日大廈

 

南區



南濤閣 1 座
悅海華庭 2 座
懲教署職員宿舍 H 座
漁光邨順風樓
漁暉苑景暉閣
福群大樓 A 座
置富花園富昇苑
置富花園富明苑
華富(一)邨華明樓
香港仔中心海龍閣
香港仔中心港榮閣
鴨脷洲邨利澤樓


灣仔區



修頓大廈
利榮大樓
富園大廈
禮賢大廈
禮雲大廈
維多利中心
耀華街 28 號
華發大廈
萃峯
藍塘道 47-49 號
軒寧大廈
金山花園 A 座


中西區



創業中心 A 座
嘉富大廈 A 座
太白居
奧卑利街已婚警察宿舍
威靈頓街 93 號
德輔道西 406 號
恒裕大廈
普仁街 11 號
盈基花園寶龍閣
聯德大廈
觀龍樓 1 座
譽皇居
金陵大廈
永華大廈 V 座


離島



北社二里
北社街 21 號
山邊路
永安街 6C 號
裕東苑新東閣
裕泰苑
逸東邨太逸樓
銀河苑銀朗閣
頤峰翠山閣

九龍城



One Homantin 3 座
下鄉道 51 號
何文田邨適文樓
偉恒昌新邨偉景閣 B 座
嘉匯 8 座
嘉景花園 A 座
四川街 6 號
安和園 1 期安昌大廈
愛民邨敦民樓
明倫街 12A 號
源成大廈
炮仗街 14-16 號
瑞華樓
碧麗花園 1 座
聯成大廈鴻運閣
落山道 1T 號
駿發街 18 號
鳳儀街 2 號
鵬程街 27 號
黃埔新邨安富樓
黃埔新邨安華樓


油尖旺區



Grand Austin 2 座
Skypark
上海街 201 號
上海街 432 號
上海街 471 號
偉安大廈 B 座
僑明大廈
別樹一居
利業街 9 號
嘉和大廈
嘉泰大樓
嘉芬大廈
大同新邨大成樓
大安樓
太子道西 131 號
安居樓
富景洋樓
富裕臺 A 座
山東街 21-27 號
廣勝大廈
廣東道 1076 號
廣東道 567-569 號
廣福大廈
必發道 16 號
敦成大廈
新填地街 160 號
新填地街 64 號
新填地街 70 號
新萬利大廈
永福大樓
漾日居 1 座
甘芳閣
碧街 15 號
金田樓
順景大廈
鴻都大廈 3 座


觀塘區



仁安大廈
利基大廈 C 座
和樂邨居安樓
和樂邨恒安樓
安泰邨勇泰樓
安里西村
寶珮苑寶翠閣
寶達邨達信樓
彩德邨彩亮樓
得寶花園 C 座
德福花園 H1 座
有利大樓
樂華北邨達華樓
樂華南邨展華樓
樂雅苑雅意閣
淘大花園 D 座
淘大花園 L 座
滙景花園 16 座
祥和苑和健閣
秀茂坪邨秀康樓
秀茂坪邨秀景樓
秀茂坪邨秀樂樓
美安樓
翠屏北邨翠柳樓
興田邨美田樓
花園大廈喜鵲樓
花園大廈百靈樓
順利紀律部隊宿舍 3 座
順利邨利富樓
順安邨安群樓
高怡邨高志樓
高翔苑高恆閣
麗港城 38 座

黃大仙區



偉東樓
威信樓
宏景花園 5 座
富山邨富仁樓
富源街 13-19A 號
峻弦 5 座
彩虹道 8-34 號
德強苑德賢閣
慈愛苑愛富閣
星河明居 A 座
橫頭磡邨宏光樓
橫頭磡邨宏富樓
沙田坳邨和田樓
海鴻大廈
消防處永定道消防已婚宿舍
瓊軒苑
百利軒
裕富大廈
貴東樓
黃大仙下邨龍康樓
黃大仙下邨龍裕樓






深水埗區



One Madison
元州街 114 號
元州街 37 號
元州邨元逸樓
兼善里 13 號
南山邨南明樓
又一居 8 座
基隆街 134-136 號
基隆街 379 號
富洲大廈
寶華閣
建新大樓
懷邦樓
東景大廈
桂林街 38C-38D 號
桂林街 52 號
桂林街 83-85 號
樂年花園 6 座
汝州街 305 號
海壇街 186C 號
海珀
海麗邨海明樓
渭濱樓
石硤尾街 31-33 號
石硤尾邨美虹樓
美孚新邨 2 期 百老匯街 40-42 號
美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號
美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號
美居中心
美居中心 7 座
聯康大廈
達之路 24-24A 號
鴨寮街 236-238 號
麗寶花園 2 座


新界

 



荃灣區



二陂圳
友聯樓
名逸居 1 座
天華樓
康睦庭園 2 座
梨木樹邨 1 座
梨木樹邨翠樹樓
沙咀道 271 號
河背街 63 號
珀麗灣 20 座
祈德尊新邨松明舍
福來邨永樂樓
荃景花園 6 座
萬景峯 3 座
豪景花園文禧閣
龍華樓

葵青區




iPLACE
偉景花園 1 座
大窩口邨富華樓
安蔭邨澤蔭樓
宜和樓
海悅花園 2 座
灝景灣 3 座
石籬(一)邨石俊樓低座
石籬(一)邨石泰樓
石籬(二)邨石怡樓
美景花園 10 座
萬利工業大廈
葵聯邨聯欣樓
葵聯邨聯逸樓
葵興邨興葵樓
葵芳邨葵愛樓
長康邨康泰樓
長青邨青松樓
青俊苑俊軒閣
青怡花園 7 座
青泰苑鴻泰閣
青盛苑


西貢區



The Parkside 3 座
和明苑和暢閣
將軍澳中心 11 座
將軍澳中心 2 座
尚德邨尚義樓
康盛花園 3 座
彩明苑彩楊閣
怡心園 4 座
怡景花園 1 座
新都城 2 期 9 座
日出康城領都 9 座
旭輝臺 2 座
維景灣畔 1 座
躉場
雍明苑潤明閣
魷魚灣村

大埔區



大元邨泰樂樓
富亨邨亨盛樓
帝欣苑 31 座
昌運中心華昌閣
永盛樓
錦山

沙田區



偉華中心 2 座
博康邨博逸樓
帝堡城 3 座
廣源邨廣橡樓
新港城 3 期Ｎ座
景田苑正心閣
沙田中心嘉寧大廈
瀝源邨富裕樓
碧濤花園 2 期富臨閣
碧濤花園 3 期翠栢閣
錦泰苑錦盛閣
錦豐苑錦蓉閣
駿景園 2 座
大圍村


北區



嘉福邨福安樓
太平邨平易樓
彩園邨彩華樓
芬園 3 座


屯門區



Oma Oma
上源 5B 座
仁愛大廈
兆安苑定賢閣
兆山苑椰景閣
兆山苑楗景閣
兆康苑兆華閣
兆軒苑逸生閣
兆麟苑銀麟閣
好景樓
如意護理安老院
富泰邨仁泰樓
寶田邨 7 座
寶華花園 3 期 17 座
康景花園 A 座
御海灣 1 座
恆大．珺瓏灣 3 座
恒順園 8 座
新圍苑新碧閣
碧翠花園 22 座
置樂花園 6 座
置樂花園 7 座
良景邨良俊樓
華都花園 2 座
豫豐花園 11 座
邁亞美海灣 4 座
錦暉花園 2 座
龍門居 11 座
䨇寓


元朗區



Yoho Town 1 座
下輋村
嘉湖山莊麗湖居 5 座
基督教仁愛護理院
塘頭埔村
壽富街 11 號
天富苑亨富閣
天富苑俊富閣
天逸邨逸灣樓
天頌苑頌亭閣
天頌苑頌恩閣
好順利大廈 1 座
安福大樓
帝庭居 2 期 9 座
年旺樓
御庭居 1 座
怡豐大廈
振輝花園 17 座
栢慧豪園 7 座
永發大樓 A 座
瑧頤
石湖塘
興發大樓
采葉庭 7 座
錦上豪庭
錦綉花園 J 段第一街
錦綉花園 L 段第五街
順通樓



 

 

（圖片來源︰政府新聞網）

 

 

 

即看確診者各區蹤跡：

 

港島及離島

-灣仔及中西區

-東區、南區及離島區

 

九龍

-油尖旺區

-觀塘及黃大仙區

-九龍城及深水埗區

 

新界

-沙田、大埔、北區及西貢區

-荃灣及葵青區

-屯門及元朗區

 

註：（大廈名單／曾有涉及個案最後到訪或報告日期）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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