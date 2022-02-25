【確診者住所名單 | 實用連結】增逾300地點！城市花園、Grand Austin 、碧濤花園上榜！一文睇清14日內確診者居住大廈 / 強檢地點名單、疫苗及檢測預約連結（2月25日更新）

本港疫情反覆，變種病毒Omicron流入社區，或迎來第五波疫情！衞生防護中心每日按時公布曾有確診者居住過大廈名單，讓市民加以提防；編輯按照地區、場所類型進行分類，大家出入都要注意，避免染疫！除了遠離曾有確診者的地方，最重要還是盡量少外出，減低從外界接觸病毒的機會。

實用連結（染疫情況/初陽個案）︰



一文睇清為初陽性患者提供治療的指定診所

強制檢測地點名單

14日內曾有確診者居住過的大廈名單

14日內曾有確診者乘搭的航班/火車/船/車名單

「抗疫的士」預約

實用連結（打針/強檢）︰

疫苗預約

預約檢測中心

查看檢測中心預約情況

下載電子檢測紀錄

居家抗疫計劃詳情 / 居家檢疫大廈名單

深喉唾液測試樣本收集包派發點︰醫管局普通科門診診所 / 郵政局



（圖片來源︰政府新聞網）

14日內曾有確診者居住過大廈名單（更新至2月24日衛生防護中心資料）



2月25日更新：





東區





嘉寶大廈

城市花園 5 座

太康樓

康怡花園 Q 座

怡坤閣

昌明洋樓

東旭苑東曉閣

東盛苑

模範邨民康樓

茵翠苑茵華閣

逢源大廈

金華街 26-30 號永華大廈

阿公岩 13 號

鴻日大廈





南區





南濤閣 1 座

悅海華庭 2 座

懲教署職員宿舍 H 座

漁光邨順風樓

漁暉苑景暉閣

福群大樓 A 座

置富花園富昇苑

置富花園富明苑

華富(一)邨華明樓

香港仔中心海龍閣

香港仔中心港榮閣

鴨脷洲邨利澤樓







灣仔區





修頓大廈

利榮大樓

富園大廈

禮賢大廈

禮雲大廈

維多利中心

耀華街 28 號

華發大廈

萃峯

藍塘道 47-49 號

軒寧大廈

金山花園 A 座







中西區





創業中心 A 座

嘉富大廈 A 座

太白居

奧卑利街已婚警察宿舍

威靈頓街 93 號

德輔道西 406 號

恒裕大廈

普仁街 11 號

盈基花園寶龍閣

聯德大廈

觀龍樓 1 座

譽皇居

金陵大廈

永華大廈 V 座







離島





北社二里

北社街 21 號

山邊路

永安街 6C 號

裕東苑新東閣

裕泰苑

逸東邨太逸樓

銀河苑銀朗閣

頤峰翠山閣





九龍城





One Homantin 3 座

下鄉道 51 號

何文田邨適文樓

偉恒昌新邨偉景閣 B 座

嘉匯 8 座

嘉景花園 A 座

四川街 6 號

安和園 1 期安昌大廈

愛民邨敦民樓

明倫街 12A 號

源成大廈

炮仗街 14-16 號

瑞華樓

碧麗花園 1 座

聯成大廈鴻運閣

落山道 1T 號

駿發街 18 號

鳳儀街 2 號

鵬程街 27 號

黃埔新邨安富樓

黃埔新邨安華樓







油尖旺區





Grand Austin 2 座

Skypark

上海街 201 號

上海街 432 號

上海街 471 號

偉安大廈 B 座

僑明大廈

別樹一居

利業街 9 號

嘉和大廈

嘉泰大樓

嘉芬大廈

大同新邨大成樓

大安樓

太子道西 131 號

安居樓

富景洋樓

富裕臺 A 座

山東街 21-27 號

廣勝大廈

廣東道 1076 號

廣東道 567-569 號

廣福大廈

必發道 16 號

敦成大廈

新填地街 160 號

新填地街 64 號

新填地街 70 號

新萬利大廈

永福大樓

漾日居 1 座

甘芳閣

碧街 15 號

金田樓

順景大廈

鴻都大廈 3 座



觀塘區





仁安大廈

利基大廈 C 座

和樂邨居安樓

和樂邨恒安樓

安泰邨勇泰樓

安里西村

寶珮苑寶翠閣

寶達邨達信樓

彩德邨彩亮樓

得寶花園 C 座

德福花園 H1 座

有利大樓

樂華北邨達華樓

樂華南邨展華樓

樂雅苑雅意閣

淘大花園 D 座

淘大花園 L 座

滙景花園 16 座

祥和苑和健閣

秀茂坪邨秀康樓

秀茂坪邨秀景樓

秀茂坪邨秀樂樓

美安樓

翠屏北邨翠柳樓

興田邨美田樓

花園大廈喜鵲樓

花園大廈百靈樓

順利紀律部隊宿舍 3 座

順利邨利富樓

順安邨安群樓

高怡邨高志樓

高翔苑高恆閣

麗港城 38 座





黃大仙區





偉東樓

威信樓

宏景花園 5 座

富山邨富仁樓

富源街 13-19A 號

峻弦 5 座

彩虹道 8-34 號

德強苑德賢閣

慈愛苑愛富閣

星河明居 A 座

橫頭磡邨宏光樓

橫頭磡邨宏富樓

沙田坳邨和田樓

海鴻大廈

消防處永定道消防已婚宿舍

瓊軒苑

百利軒

裕富大廈

貴東樓

黃大仙下邨龍康樓

黃大仙下邨龍裕樓















深水埗區





One Madison

元州街 114 號

元州街 37 號

元州邨元逸樓

兼善里 13 號

南山邨南明樓

又一居 8 座

基隆街 134-136 號

基隆街 379 號

富洲大廈

寶華閣

建新大樓

懷邦樓

東景大廈

桂林街 38C-38D 號

桂林街 52 號

桂林街 83-85 號

樂年花園 6 座

汝州街 305 號

海壇街 186C 號

海珀

海麗邨海明樓

渭濱樓

石硤尾街 31-33 號

石硤尾邨美虹樓

美孚新邨 2 期 百老匯街 40-42 號

美孚新邨 3 期百老匯街 41-43 號

美孚新邨 3 期百老匯街 45-47 號

美居中心

美居中心 7 座

聯康大廈

達之路 24-24A 號

鴨寮街 236-238 號

麗寶花園 2 座







新界





荃灣區





二陂圳

友聯樓

名逸居 1 座

天華樓

康睦庭園 2 座

梨木樹邨 1 座

梨木樹邨翠樹樓

沙咀道 271 號

河背街 63 號

珀麗灣 20 座

祈德尊新邨松明舍

福來邨永樂樓

荃景花園 6 座

萬景峯 3 座

豪景花園文禧閣

龍華樓





葵青區







iPLACE

偉景花園 1 座

大窩口邨富華樓

安蔭邨澤蔭樓

宜和樓

海悅花園 2 座

灝景灣 3 座

石籬(一)邨石俊樓低座

石籬(一)邨石泰樓

石籬(二)邨石怡樓

美景花園 10 座

萬利工業大廈

葵聯邨聯欣樓

葵聯邨聯逸樓

葵興邨興葵樓

葵芳邨葵愛樓

長康邨康泰樓

長青邨青松樓

青俊苑俊軒閣

青怡花園 7 座

青泰苑鴻泰閣

青盛苑







西貢區





The Parkside 3 座

和明苑和暢閣

將軍澳中心 11 座

將軍澳中心 2 座

尚德邨尚義樓

康盛花園 3 座

彩明苑彩楊閣

怡心園 4 座

怡景花園 1 座

新都城 2 期 9 座

日出康城領都 9 座

旭輝臺 2 座

維景灣畔 1 座

躉場

雍明苑潤明閣

魷魚灣村





大埔區





大元邨泰樂樓

富亨邨亨盛樓

帝欣苑 31 座

昌運中心華昌閣

永盛樓

錦山





沙田區





偉華中心 2 座

博康邨博逸樓

帝堡城 3 座

廣源邨廣橡樓

新港城 3 期Ｎ座

景田苑正心閣

沙田中心嘉寧大廈

瀝源邨富裕樓

碧濤花園 2 期富臨閣

碧濤花園 3 期翠栢閣

錦泰苑錦盛閣

錦豐苑錦蓉閣

駿景園 2 座

大圍村







北區





嘉福邨福安樓

太平邨平易樓

彩園邨彩華樓

芬園 3 座







屯門區





Oma Oma

上源 5B 座

仁愛大廈

兆安苑定賢閣

兆山苑椰景閣

兆山苑楗景閣

兆康苑兆華閣

兆軒苑逸生閣

兆麟苑銀麟閣

好景樓

如意護理安老院

富泰邨仁泰樓

寶田邨 7 座

寶華花園 3 期 17 座

康景花園 A 座

御海灣 1 座

恆大．珺瓏灣 3 座

恒順園 8 座

新圍苑新碧閣

碧翠花園 22 座

置樂花園 6 座

置樂花園 7 座

良景邨良俊樓

華都花園 2 座

豫豐花園 11 座

邁亞美海灣 4 座

錦暉花園 2 座

龍門居 11 座

䨇寓







元朗區





Yoho Town 1 座

下輋村

嘉湖山莊麗湖居 5 座

基督教仁愛護理院

塘頭埔村

壽富街 11 號

天富苑亨富閣

天富苑俊富閣

天逸邨逸灣樓

天頌苑頌亭閣

天頌苑頌恩閣

好順利大廈 1 座

安福大樓

帝庭居 2 期 9 座

年旺樓

御庭居 1 座

怡豐大廈

振輝花園 17 座

栢慧豪園 7 座

永發大樓 A 座

瑧頤

石湖塘

興發大樓

采葉庭 7 座

錦上豪庭

錦綉花園 J 段第一街

錦綉花園 L 段第五街

順通樓











（圖片來源︰政府新聞網）

即看確診者各區蹤跡：

港島及離島

-灣仔及中西區

-東區、南區及離島區

九龍

-油尖旺區

-觀塘及黃大仙區

-九龍城及深水埗區

新界

-沙田、大埔、北區及西貢區

-荃灣及葵青區

-屯門及元朗區

註：（大廈名單／曾有涉及個案最後到訪或報告日期）