最新疫情｜今增10,006宗本地個案，另錄逾2萬宗呈報個案！至今共420院舍有人染疫！兒童醫院5歲女童情況危殆！

變種病毒Omicron於2021年尾殺入社區，引爆香港第五波疫情。截至今日（2022年2月25日），本港單日新增10,010宗確診個案，其中10,006宗為本地個案。另有逾21,979宗呈報個案，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，目前最反映到情況的是呈報個案數字。





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14日內曾有確診者居住過的大廈名單（衞生防護中心資料）：按此

「居安抗疫」計劃下家居檢疫人士所居住的大廈名單：按此



2月25日更新︰

截止昨日，有420護老院舍曾有院友或員工染疫，合共涉及1,500位院友和510個員工；逾50間院舍有超過10人染疫。

醫管局表示，約30名病人入院篩查時初確，80人被列為密切接觸者；至今共有1,958名醫護染疫。

現時有5,050名確診及初步確診病人留醫，約1,000人於竹篙灣隔離，約420人於荃灣帝盛酒店隔離。其中51人危殆，包括一名5歲女童，有發燒、心律過快的情況，正在兒童醫院接受治療；48人情況嚴重；290人康復出院。過去二十四小時，有47人離世，年齡介乎9歲至100歲，其中有41人年逾65歲，只有4人已打兩針，1人已打一針。2月21至23日再有12名病人離世，年齡介乎45歲至95歲，由於數據滯後，至今日才公布。

醫管局感謝李嘉誠基金會資助5,000萬港元，以支援五間私家醫院接收公立醫院非染疫病人，包括養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院、聖德肋撒醫院、寶血醫院將接受公里醫院轉接非新冠病人，首階段會接收冠心病人，預計200人受惠；下階段則為指定類別癌症手術的病人，正商討如何安排。

截至23日，上水屠房累計約190人檢測或快速測試陽性，以致進行屠宰流程的人手嚴重不足，故港府已要求內地由今日起停止活豬牛供港，佔本地每日供應量9成，暫未知何時會恢復供應。

2月24日更新︰

醫管局表示，約10名病人入院篩查時初確，30人被列為密切接觸者；至今共有1,668名醫護染疫。據悉，醫管局昨日向員工發出「疫情快訊」，即日起要求確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。

現時有4,642名確診及初步確診病人留醫，約1,600人於社居隔離設施隔離；33人危殆，49人情況嚴重，257人康復出院。過去二十四小時，有50名病人離世，年齡介乎52歲至97歲，其中有45人年逾60歲，31位年逾80歲；只有6人已打兩針，2人已打一針。2月21日及22日共有17名病人離世，年齡介乎68歲至93歲，但由於數據滯後，至今日才公布。一名9歲男童今早昏迷，送往聯合醫院急救，至今早7時離世；男童患有肌肉遺傳病，沒接種過疫苗，入院前沒特別病徵，但由於離世突然，已替他做病毒檢測，結果為陽性，將進一步調查個案死因。

另外，一名4歲男童昨晚發燒、抽筋，由救護車送往仁濟醫院接受治理，男童曾在家做快速測試呈陽性，院方為其再檢測則未有結果，現時情況穩定。男童沒接種疫苗紀錄。

2月23日更新︰





衛生防護中心表示，為加快流行病學調查，由今日早上9點開始，收到初步陽性的電話短訊，會附帶電子表格的連結，希望市民盡快填寫。當局正安排物流公司派發電子手環和物資包予在家等候的市民；在家休養、等候入院的人士，如果14日後快速檢測陰性後，不需要隔離，可離開家中正常生活。



填寫流行病學調查的網址：https://www.chp.gov.hk/cdpi/





醫管局表示，明天起再新增兩間指定診所，分別是油麻地賽馬會普通科門診及長沙灣賽馬會普通科門診。至今已經有6300名病人到7間指定診所求診。



現時有4234名確診及初步確診病人留醫，約1600人於竹篙灣隔離，逾240人於酒店隔離。24人危殆，有4位曾打針；43人情況嚴重。昨日再多24名病人離世，年齡介乎52歲至97歲，當中7人已打一針或兩針疫苗。另有19名病人於19及20日離世，因數據滯後，至今日才公布。



據衛生防護中心的分析，首102個死亡個案，當中只有7人曾打兩針，其他為未打或只有打一針。以146個個案做基數，第五波疫情病發的死亡率為0.3%，當中無打針死亡率為0.54%，而接種疫苗後的死亡率只有0.03%，相差18倍。



此外，80歲以上長者的病發死亡率，在首四波疫情達24%，第五波則是3.75%。張竹君指，可能與Omicron病毒較弱有關，仍有待疫情完結才能作真正比較。



目前個案已經散落18區，最多個案分別是深水埗、沙田、元朗，佔10-12%。



再多20名病人入院或檢測時發現初確，有40多名同房病人列為密切接觸者；至今有1200名醫護確診。



2月22日更新︰

直至昨日有逾300間院舍有員工或院友檢測呈陽性，其中包括230名員工及逾800名院友。

另有約50名病人入院篩查時初確，30人被列為密切接觸者。醫管局表示，至今共有873名醫護染疫。

現時有3,977名確診及初步確診病人留醫，約1,900人於竹篙灣隔離，約250人於酒店隔離。19人危殆，年齡介乎56至95歲；30人情況嚴重。昨日再多32名病人離世，年齡介乎45歲至103歲，其中27人超過60歲，大部分無打針，且有長期病患。另有7名病人於前日離世，因數據滯後，至今日才公布。



2月21日更新︰



再有13名新冠患者離世，分別是7男6女，年齡介乎11個月至97歲。女嬰健康一直良好，直至2月19日凌晨4點發燒和抽搐，被送到將軍澳醫院急症室求診，核酸檢測呈陽性，CT值約17左右。嬰兒及後再轉送到伊利沙泊醫院兒科深切治療部，並為女嬰插喉，期間曾服用瑞德西韋，但情況持續惡化，心臟一度停頓，最終昨日黃昏不治。目前個案已轉交死因庭調查。據了解，女嬰的照顧者、父母、哥哥、孖妹快速測試都是呈陽性，當局懷疑女嬰被家人感染。



另外，公立醫院多40名病人經入院篩查驗出陽性，60名同病房病人要檢疫。



現時有3803名確診及初步確診病人留醫，逾2,100人於竹篙灣隔離，逾200人在荃灣帝盛酒店隔離。目前有311名患者離世；有260人康復出院。部分染疫患者在送院前已經康復，無法取得豁免打針證明。當局表示，相信衛生署及醫管局會跟進，目前未有確實方案。



有消息指養和醫院內有大型爆發，醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示表示已知醫院內有爆發情況，相信醫護人員在社區感染。



衛生防護中心表示，私家醫院同意接收部分公立醫院病人，主要是接受療養及康復治療病人轉到私家醫院，也會透過公私營協作計劃，將接受日間服務病人如放射診斷和洗腎的病人轉至私家醫院。雙方正商討細節，冀兩三日內落實。





另外，至今累計約250間安老院舍及殘疾人士院舍出現感染個案。





2月18日更新︰

再多30間院舍有院友或職員染疫，至今累計逾150間院舍出現感染個案。

再有逾150名醫護人員初步確診，屬社區或家居感染；另有約8名病人入院篩查時初確，20多人被列為密切接觸者。

食物環境衞生署表示，在定期的深喉唾液檢測中，發現有86名屠房員工、買手及進口商員工對病毒呈陽性反應；由於需進行全面清潔消毒，上水屠房暫停今日的活豬屠宰程序。

現時有逾3,099名確診及初步確診病人留醫，約2,200人於竹篙灣隔離，逾10人危殆，251人康復出院。今日再多10名病人離世，包括一名62歲男子、一名96歲女子，兩人皆有長期病患，其餘8人的詳情已於昨日公布。

2月17日更新︰

有19間護老院舍出現感染個案。

再有逾140名醫護人員初步確診，屬社區或家居感染，20人被列為密切接觸者；另有約10名病人入院篩查時初確，50多人被列為密切接觸者。

現時有逾2,866名確診及初步確診病人留醫，約2,100人於竹篙灣隔離，逾10人危殆，年齡介乎28至97歲；214人康復出院。再多24名病人離世，年齡介乎36至98歲，其中9人因數據滯後延至今日公布。

由於感染個案不斷上升，經諮詢專家後，食物及衞生局副局長徐德義表示，決定調整社區隔離設施逗留日數，加快醫院及社區隔離設施流轉，如果患者留醫7日後的檢測呈陰性，而且居所無高風險人士（包括長者、孕婦、小童），可回家進行家居隔離7日。至於在家等候入院的初確或確診人士，由確診日起計14日後的檢測為陰性，便可被視為不再存在傳播。

2月16日更新︰

再有20間護老院舍出現感染個案。

再有120名醫護人員初步確診，屬社區或家居感染，20人被列為密切接觸者；另有約20名病人入院篩查時初確，100多人被列為密切接觸者。

現時有逾2,564名確診及初步確診病人留醫，約2,000人於竹篙灣隔離，17人危殆，238人康復出院。再多9名病人離世，包括早前於兒童醫院留醫的3歲女童、一名37歲男病人。

上水清河邨清朗邨的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，昨日圍封檢測行動發現超過30宗初步陽性個案和1宗檢測結果為不確定的個案。鑑於大廈具有極高感染風險，當局決定延長圍封強檢一天至2月17日。沙田耀安邨耀平樓、東涌滿東邨滿和樓的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，大廈已於下午一時及二時起圍封，居民須分別於下午十時和九時前接受檢測接受強制檢測，預料最快明日下午約一時及十二時解封。

2月15日更新︰



再有護老院出現感染個案，包括香港耀能協會賽馬會田綺玲學校、溫浩根護理安老院、基督教家庭服務中心尚美家舍、癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心、浸信會愛羣社會服務處樂群樓宿舍、香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務、香港聖公會阮維揚長者之家、仁濟醫院藝進同學會護理安老院。

醫管局有100名員工初步陽性，屬社區或家居感染，30人被列為密切接觸者；另有10多名病人入院篩查時初確，60多人被列為密切接觸者。

現時有逾2,482名確診及初步確診病人留醫，1,700人於竹篙灣隔離，8人危殆（包括3歲女童），233人康復出院。



明啟用7間指定診所予輕症初步確診者求醫



醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，明日起啟用7間位於多區的指定診所，供初步確診且輕微病徵（發燒、咳嗽、喉嚨痛）的病人求醫，患者要先電話預約（預計每日有1,000個名額可供預約），診所會按情況提供適當治療，開放時間為星期一至日，早上9時至5時運作。地址如下：



1. 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓）

2. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）

3. 柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號）

4. 九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）

5. 南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）

6. 圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）

7. 天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓）

同時將會開設熱線（熱線：1836115）予初步確診病人，每周7日運作，解答確診病人問題，包括感染控制。



2月14日更新︰



再有護老院出現感染個案，包括深水埗香港基督教女青年會雲華護理安老苑有部分人快速檢測呈陽性；屯門大興鄰舍輔導會大興宿舍有人確診；太子厚愛護老院有限公司有人初確，一樓人士須檢疫；屯門山景商場鈞溢（山景）安老院；沙田亞公角山路鄰舍輔導會怡欣山莊有人初確，有院友快速檢測呈陽性；土瓜灣道兆景安老院有1人確診；保良局深水埗綜合復康中心有部分人發燒及快速檢測呈陽性。



醫管局有40名員工初步陽性，大部分屬社區感染，20多名醫護人員被列為密切接觸者；另有10名病人驗出初步陽性，50名病人被列為密切接觸者。



現時有逾3,600名確診及初步確診病人留醫，9人危殆，包括昨日公布染疫的一名3歲女童。過去周末有逾550人康復出院。再多2名病人離世，其中一名病人2月12日因氣促送入東區醫院，發現初步陽性，情況持續惡化，至昨日4時50分離世。另一名82歲男病人，2月11日發燒送入瑪嘉烈醫院，情況持續惡化，至今日凌晨2時27分離世。張竹君指，公眾殮房有2宗確診，兩名長者未入院已不治，包括一名73歲男士，住廣田邨；以及一名77歲男士，住油麻地。