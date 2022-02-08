限聚令再收緊！ 髮型屋、宗教場所周四起關閉！禁跨家庭聚會！商場、超市，邊6個地方要打針先入得？一文睇清最新防疫措施

第五波疫情來勢洶洶！政府今日（8日）宣佈再收緊防疫措施！措施將於2月10日（星期四）開始生效，即睇最新防疫安排：

1. 2月24日起，須持疫苗通行證（使用安心出行及出示疫苗接種紀錄）才可進入599F章下的表列處所。

政府將分階段推行疫苗通行證：

第一階段︰

由2月24日起，12歲或以上人士要進入疫苗通行證處所，需至少打一針。

第二階段︰

由4月底開始，所有18歲以上人士必須至少已打兩針，不論顧客、員工及使用者都需要符合疫苗接種要求；而12至17歲人士在第二階段，仍要已打好最少一針。

最後階段︰

由6月底開始，所有18歲以上人士，屆時如果打兩針人士滿9個月，要補打第三針才符合疫苗通行證要求；如果第二針未滿9個月，亦符合疫苗通行證要求，惟需於９個月期限內補打第三針。

而12至17歲人士若果距離第一針超過6個月，必須打第二針才符合通行證要求，如第一針未滿6個月，亦符合疫苗通行證要求，惟需於6個月期限內打第二針。

*疫苗通行證暫時不適用於12歲以下人士。

2. 擴大受599F規定表列處所，將加入以下6個處所：

1. 宗教場所

2. 商場

3. 百貨公司

4. 超級市場

5. 街市

6. 髮型屋

宗教場所、髮型屋由2月10日起關閉直至2月24日，由2月24日起納入「疫苗通行證」表列處所才可進出。而其他處所如學校、大學、接受政府資助的處所、公營機構、政府寫字樓等將用行政手段引入通行證。

另外，食物及衞生局表示，如果市民進入場所的唯一目的是買外賣、拎物品、維修工作、檢測、必要政府服務、參與法律程序，去打針或治療等等，則可獲豁免。至於途經商場回家、上班，亦可視為合理辯解；但如果在涉事處所工作，則不獲豁免。

3. 收緊限聚令至2人，並擴大至私人處所，禁止兩個家庭以上進行跨家庭聚會。

4. 違反強檢令或圍封檢令，罰款將由$5000增至$10000。

現行第599F章規管的餐飲處所及表列處所（除食肆）：

1. 遊戲機中心

2. 酒吧／酒館

3. 浴室

4. 健身中心

5. 遊樂場所

6. 公眾娛樂場所

7. 派對房間

8. 美容院及按摩院

9. 夜店或夜總會

10. 卡拉 OK 場所

11. 麻將天九耍樂處所

12. 體育處所

13. 泳池

14. 郵輪

15. 活動場所

以下社交距離措施延長至2月24日：

1. 禁止傍晚6時後堂食（至翌日清晨 5時）；

2. 堂食每枱人數上限降至：

- B區：2人

- C區：4人

- D區：6人

3. 關閉酒吧，以及現行第599F章下表列處所（酒店及會址除外）；

4. 取消大型活動，如：本地漁農美食嘉年華、香港單車節；

5. 暫停本地遊、郵輪公海遊；

6. 暫停醫院、院舍探訪（只限恩恤探訪）。

7. 禁止8個國家的民航航班降落香港，包括：澳洲、加拿大、法國、印度、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國。