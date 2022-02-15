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15/02/2022

性功能障礙求診難啟齒？3萬用戶男士專屬網上診所，執業醫生遙距診症、藥物隱密送上門！

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Text: Christy Yiu

　　「病向淺中醫」這個道理相信很多人都明白，但不少生理的問題，總令人難以啟齒，以以至諱疾忌醫。對於不少男士來說，若要就勃起功能障礙及早發性射精等病症等面診，更可能感到尷尬！偏偏有研究指出，香港有63%男性患有以上兩大問題！不想面診但又不得不求診？網上診所可能幫到你！

 

（圖片由Noah提供）

 

擁超過3萬名用戶，輕鬆遙距問診！

 

　　網上診所「Noah」由新加坡醫療科技初創公司Ordinary Folk成立，為男士提供一系列醫療服務，突破男士在日常醫療服務中經常遇見的尷尬問題。短短一年時間，Noah已於新加坡擁有超過30,000名用戶，而家更正式進駐香港！

 

　　作為一個遙距醫療平台，Noah採用數碼化的理念，只需三個簡單步驟，用戶就可得到專業診斷：

 

（圖片由Noah提供）

 

　　1.  分享健康狀況：患者只需安坐家中，填寫網上健康問卷，提供醫療記錄。

 

　　2.  與醫生診症：系統會根據問卷初步評估患者情況，並建議Noah平台上的專業醫生人供患者預約，醫生會於約定之時間單獨致電，進行遙距問診，並提供處方。

 

　　3.  免費遞送藥物：患者只需根據醫生提供的處方於Noah訂購所需藥物，並可於網上付款。處方藥物將於2小時內，以無標籤包裝隱密送到家中。

 

只需$250，由執業醫生診症！

 

　　目前Noah平台上的所有醫生都是於香港醫務委員會註冊的執業醫生，遙距診症費用則為$250，可靠之餘費用亦可輕易負擔。提提大家，現時Noah提供的勃起功能障礙及早發性射精處方藥物均要求顧客須年滿21歲，求診前要先留意啦！

 

詳細資料：Noah

 

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