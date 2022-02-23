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23/02/2022

初步陽性患者有得睇醫生！明日起增至9間指定診所！一文睇晒開放時間、詳細地址及預約電話

#初步陽性 #新型肺炎 #初步確診 #新冠肺炎 #疫情 #輕症 #指定診所
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第五波疫情持續嚴峻，公立醫院使用量已達接受上限，有估計現時有約萬名初步確診及確診患者滯留社區，正在等候入院或到社區隔離設施。醫管局早前啟用了7間指定診所，為初步確診病人提供治療。患者要先電話預約（預計每日有1,000個名額可供預約），診所會按情況提供適當治療，開放時間為星期一至日，早上9時至5時運作。今日宣布，明日起新增2間指定診所，屆時會有9間診所提供服務。

 

即睇9間指定診所地址及電話：

 

1. 油麻地賽馬會普通科門診診所（油麻地炮台街145號一樓）*2月24日開

電話︰2440 7659


2. 長沙灣賽馬會普通科門診診所（長沙灣廣利道2號）*2月24日開


電話︰2387 8211

 

3. 筲箕灣賽馬會普通科門診診所一樓（筲箕灣柴灣道8號一樓）

電話：2560 0211

 

4. 堅尼地城賽馬會普通科門診診所（堅尼地城域多利道 45 號）

電話：2817 3215

 

5. 柏立基普通科門診診所（新蒲崗太子道東600 號）

電話：2383 3311

 

6. 九龍灣健康中心普通科門診診所（九龍灣啟仁街9號一樓）

電話：2116 2812

 

7. 南葵涌賽馬會普通科門診診所（葵涌葵盛圍310號）

電話：2615 7333

 

8. 圓洲角普通科門診診所（沙田插桅杆街29號地下）

電話：2647 3383

 

9. 天水圍(天業路)社區健康中心一樓（天水圍天業路3號一樓）

電話：3124 2200

 

 

　　醫管局同時開設熱線（熱線：1836115）予初步確診病人，每周7日運作，解答確診病人問題，包括感染控制。

 

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