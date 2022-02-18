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18/02/2022

認住藍白色貼紙！抗疫的士今日出動！免費接送患者往返指定診所（附預約網站及電話）

#確診者 #的士 #第五波疫情 #初陽 #新冠肺炎 #求診 #疫情 #抗疫 #抗疫的士
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  • Ariel Chan

    Ariel Chan

    寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。

    Editor

Text: Ariel Chan

 　　第五波疫情一發不可收拾，確診數字幾乎一日比一日高，更有大量患者在家中隔離！繼日前有7間指定診所為初步確診病人提供治療後，「抗疫的士」亦即日起提供接送服務，接載求診人士往返指定診所及住所，大約有300輛的士參與，數目會視乎實際需求調整。立即睇預約詳情和運作安排啦！

 

7間指定診所地址及詳情

確診大廈名單、預約疫苗、檢測連結

快速檢測使用方法

 

（政府新聞稿截圖）

 

「抗疫的士」服務需預約

 

　　抗疫的士車身會貼上特定的藍白標示（「抗疫專用 必須預約」）給市民識別。有需要的市民可以到專設網站或是致電3693 4770預約專屬車隊服務，屆時需要提供姓名、聯絡電話、預約時間、指定診所、上車地點等資料，司機會聯絡預約人士，以確認及安排接送服務，費用全免

 

（政府新聞稿截圖）

 

運作安排

 

　　專屬車隊的司機會穿上防疫裝備，包括防護面罩、口罩、防護衣等，每日都會全面消毒車廂。另外，司機每日提供服務前都會進行快速檢測，測試結果呈陰性才可提供服務。提提大家，乘客必須使用後排座位，而車隊只會接送已預約到指定診所的市民，不會接載其他人士。

 

「抗疫的士」服務

 

提供服務日期︰即日起

預約方式︰網站 / 3693 4770 （8am-10pm）

費用︰全免

 

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