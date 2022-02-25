第五波疫情｜旅遊網站Klook免費派10萬套快速測試包！幾時開始登記？點樣領取？

第五波疫情持續嚴峻，加上社區檢測中心輪候需時，市民對病毒檢測的需求大幅增加！旅遊網站Klook宣布將送出10萬套快速抗原檢測包，除了捐贈給社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、長者、兒童等，更會在Klook網上平台免費派發予香港市民！點樣先拎到？即睇！

Klook將送出10萬套「Hightop Covid-19 快速檢測套裝」，讓市民可安在家中進行病毒測試。測試套裝準確度達98.04%以上，最短只需約15分鐘即可獲得測試結果。

Klook將送出10萬套快速抗原檢測包，包括捐贈予「香港基督教服務處」、「基督教勵行會」、「願望成真基金會」及 「外勞事工中心」等社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、弱勢長者、患病兒童、外籍傭工及服務單位的前線員工！

此外，Klook亦將於於Klook網上平台免費送出快速檢測包予香港市民，有關詳情將於本周稍後時間公布，預計下星期開放登記領取，大家記得留意Klook網站的最新消息啦！



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