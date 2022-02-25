  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
健康
健康大晒
健康解「迷」健康快車綠路閑人欣欣食乜嘢馬拉松週記Green Monday食療新意思美女中醫都市痛症走肉廚房心理攻防戰看透生死拆解耳鼻喉健康「膚」識伴你同行抗癌，我有計親子語健康醫思一點通醫生教室「肺」事講清楚中醫話樂齡科技無痛追夢2021健康同行夥伴大獎醫言相信素心Cook輕養生
關鍵字：心理情緒 運動 抗癌 瘦身 都市病 上班族 銀髮族 識食 健康好煮意 名人專訪 低卡零食站

25/02/2022

第五波疫情｜旅遊網站Klook免費派10萬套快速測試包！幾時開始登記？點樣領取？

#Klook #快速檢測包 #新冠肺炎 #抗疫 #新型肺炎 #疫情 #快速抗原檢測 #病毒測試
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　第五波疫情持續嚴峻，加上社區檢測中心輪候需時，市民對病毒檢測的需求大幅增加！旅遊網站Klook宣布將送出10萬套快速抗原檢測包，除了捐贈給社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、長者、兒童等，更會在Klook網上平台免費派發予香港市民！點樣先拎到？即睇！

 

Klook將送出10萬套「Hightop Covid-19 快速檢測套裝」，讓市民可安在家中進行病毒測試。測試套裝準確度達98.04%以上，最短只需約15分鐘即可獲得測試結果。

 

　　Klook將送出10萬套快速抗原檢測包，包括捐贈予「香港基督教服務處」、「基督教勵行會」、「願望成真基金會」及 「外勞事工中心」等社福機構，支援有需要人士包括基層家庭、弱勢長者、患病兒童、外籍傭工及服務單位的前線員工！

 

　　此外，Klook亦將於於Klook網上平台免費送出快速檢測包予香港市民，有關詳情將於本周稍後時間公布，預計下星期開放登記領取，大家記得留意Klook網站的最新消息啦！

Read More：快速測試套裝 | 邊款新冠快速檢測包準確？要睇兩件事！10款檢測套裝網購懶人包（附購買連結）


Read More：20分鐘有結果！4 Steps搞掂？一文睇清「快速測試套裝」用法、注意點！自行檢測可否代替強制檢測？


Read More：初步陽性患者有得睇醫生！9間指定診所ready！一文睇晒開放時間、詳細地址及預約電話

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

我要回應

更多健康大晒文章

你可能感興趣

#Klook #快速檢測包 #新冠肺炎 #抗疫 #新型肺炎 #疫情 #快速抗原檢測 #病毒測試

更多健康文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

《名嘴發財高息股》有獎競猜遊戲！估中即賞你發財好市大利是

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk